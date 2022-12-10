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  4. Nuh Zafer Cantürk kimdir? Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk nereli, kaç yaşında? Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

Nuh Zafer Cantürk kimdir? Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk nereli, kaç yaşında? Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

10.12.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nuh Zafer Cantürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk oldu. Peki, Nuh Zafer Cantürk kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Nuh Zafer Cantürk kimdir? Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk nereli, kaç yaşında? Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, 10 Aralık 2022 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Nuh Zafer Cantürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk hangi görevlerde bulundu? İşte ayrıntılar...

NUH ZAFER CANTÜRK KİMDİR?

Kocaeli Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Nuh Zafer atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu atamaların 2547 sayılı Kanunun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Cantürk, 1989'da Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünü bitirmiştir.

İşte Cantürk'ün eğitim bilgileri:

1989 – 2013 Tıpta Uzmanlık

Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

2013 – 2014 Yüksek Lisans

İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2013 – 2019 Tıpta Yandal Uzmanlık

Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

2019 – 2021Ön Lisans

Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Adalet Yüksek Okulu

Ön Lisans

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Veri Hazırlama ve Kodlama

NUH ZAFER CANTÜRK KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ'NDE HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

2019 – Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

2014 – Başhekim
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

2012 – Etik Kurul Üyesi
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

1995 – Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyesi
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

1995 – Fakülte Akademik Kurul Üyesi
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

2013 – 2016 Senato Üyesi
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

2006 – 2012 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

2006 – 2012 Fakülte Kurulu Üyesi
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

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