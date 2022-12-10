Nuh Zafer Cantürk kimdir? Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk nereli, kaç yaşında? Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, 10 Aralık 2022 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Nuh Zafer Cantürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk hangi görevlerde bulundu? İşte ayrıntılar...
Kocaeli Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Nuh Zafer atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Söz konusu atamaların 2547 sayılı Kanunun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.
Cantürk, 1989'da Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünü bitirmiştir.
İşte Cantürk'ün eğitim bilgileri:
1989 – 2013 Tıpta Uzmanlık
Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
2013 – 2014 Yüksek Lisans
İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
2013 – 2019 Tıpta Yandal Uzmanlık
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri
2019 – 2021Ön Lisans
Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Adalet Yüksek Okulu
Ön Lisans
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Veri Hazırlama ve Kodlama
2019 – Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri
2014 – Başhekim
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri
2012 – Etik Kurul Üyesi
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri
1995 – Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyesi
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri
1995 – Fakülte Akademik Kurul Üyesi
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri
2013 – 2016 Senato Üyesi
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri
2006 – 2012 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri
2006 – 2012 Fakülte Kurulu Üyesi
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri