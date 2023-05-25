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Numan Kurtulmuş görüşmenin detaylarını anlattı: Sayın Özdağ bizden bakanlık talep etti

25.05.2023 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerinde neticelenmeyen cumhurbaşkanlığı yarışı tüm gözleri 28 Mayıs'a çevirdi. İkinci tura kalan adaylar ilk turda yarışan diğer adayları ikna turuna çıkmıştı. Bu çerçevede AK Parti'yi temsilen Numan Kurtulmuş Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile görüşmüş ancak Özdağ Kılıçdaroğlu destekleyeceğini belirtmişti. Kurtulmuş bu görüşmenin detaylarını anlattı ve Özdağ'ın bakanlık istediğini açıkladı.

Numan Kurtulmuş görüşmenin detaylarını anlattı: Sayın Özdağ bizden bakanlık talep etti

Türkiye nefesini tuttu, pazar günü gerçekleşecek seçime kilitlendi. Herkes 13. Cumhurbaşkanının kim olacağını merak ediyor. 14 Mayıs'ın ardından Cumhur İttifakı da Millet İttifakı'da ilk turda yüzde 5,17 oy alan ATA İttifakı'yla bir araya geldi. İttifakın adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğanı Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.

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Cumhur İttifakı'nın, Zafer Partisi'yle görüşmesini AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş gerçekleştirmişti. Habertürk'e konuk olan Kurtulmuş, Özdağ ile görüşmesinin detaylarını anlattı ve Özdağ'ın bakanlık istediğini belirtti.

Numan Kurtulmuş'un Özdağ ile açıklamaları şu şekilde;

Sayın Özdağ, göçmenlerin gönderilmesiyle ilgili bir bakanlık talebinde bulundu. Bu kadar tartışmadan sonra söylemek hakkaniyeti teslim bakımından olur. Bir bakanlığın verilmesi ve göç meselesinin o bakanlık üzerinden düzenlenmesi, tercihan İçişleri Bakanlığı üzerinden düşünülüyordu. Göç meselesinin bizim tarafından düzenlenmesinin doğru olacağı, tercihan İçişleri Bakanlığı olmasının doğru olacağını ifade etti.

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"VERDİĞİM CEVABI SÖYLEYEYİM..."

Ben de verdiğim cevabı söyleyeyim; Cumhur İttifakı başından itibaren hiçbir şekilde al ver pazarlığı içerisinde olmadık. Cumhur İttifakı'na katılan hiçbir partinin böyle bir pazarlığı olmamıştır. Karşı tarafla daha evvel temasın olduğunu söyledi, görüşmeden sonra da temas olabileceğini söyledi. Biz de açık pazarlık değil ilkesel duruşumuz olduğunu söyledik. Temelde terör ve göç gibi iki konuyu konuştuk. Gayet güzel, medeni ve olgun bir görüşme oldu. Sonuçta esas meselenin bir pozisyon ya da bakanlık pazarlığı olduğunu ifade etmek isterim.

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Numan Kurtulmuş Ümit Özdağ

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