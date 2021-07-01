Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi açıklaması: 15 puan fark var

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Biz aslında kongrenin ertesi gününden itibaren 2023 seçimi çalışmalarına başlamış olduk. Her birimiz illerde, faaliyetlerini sürdürüyorlar. AK Parti sürekli sahada olan bir partidir, en büyük farkı da halkın gönlüyle gönülden gönüle temas kurmasıdır. Biz bunu siyasetimizin merkezine koyduk. Bu gönülleri esas alan çok ciddi şekilde uygulamayı da başardık. Gönüllere girmek büyük bir başarıdır ama gönüllerden düşmemek de önemlidir.

Gönüllerden düşmemek büyük bir fedakarlık gerektiriyor. Bizim siyasetimizin temel ilkesi şeffaf, halkla birlikte olan, siyaseti makam mevki işi olarak değil Allah'ın rızası olarak yapmak istiyoruz.

AK PARTİ OY ORANINI AÇIKLADI

AK Parti gönüllerden düşüyor mu, hayır. Oy bakımından soruyorsanız AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 10-12, 15 puandan daha fazladır ama bu yetmez.

Cumhurbaşkanımızın bugünkü toplantılarının ana amacı ve fikri de budur. Gönüllerden düşmemek için bir çabanın içinde olmalıyız. İnsanın olduğu yerde yanlış, hata, kusur vardır. Önemli olan bunlar düzeltip devam etmektir.

ELMALI DAVASI

Önce şunu söyleyeyim; bu yargı paketlerinin hazırlanması laf olsun diye gündeme gelmiş konular değildir. İlk 3 paket eksikliklerin, yanlışlıkların gözlemlenmesiyle oluşan yargı paketleriydi. Önemli uzlaşıyla bunlar çıkarılmış oldu. Paketlerin hazırlanmasın emeği olan arkadaşlarımıza, bu önceki paketlerin hazırlanmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. 4. Yargı Paketi de bu amaçla hazırlanmış bir pakettir. Elmalı konusuna gelirsek gerçekten kabul edilemez bir konudur. Bir dizi izler gibi bu işi karikatürize etmenin anlamı olmadığını düşünüyorum. Bu işin üstüne gidilmesi gerekir ama kimse ne yargıçtır ne hakimdir. Temennini söylersin, biz de söyledik.

Öyle davalar var ki tutuklanmış, yargılanması devam etmiş bu süre içinde yargılama beraat kararı vermiş. Delillerin çok somut olmadığından dolayı beraat etmiş. Zanlının mağduriyetinin de önlenmesi hukuk için önemlidir. Bu delillerin somutluğu mahkeme dosyasında açıkça ifade edilmesi gerekir. Eğer somut deliller yoksa tutuklanmaması meselesinde cinsel suçlarda somut delil konusu geniş bir alan. Doktor raporu somut delil... İlla elimizde çok somut bir delil olmasına gerek yok.

İrade Meclis'indir. Şu anda yasa yapım süreci devam ediyor. Bu süre için karar Meclis'indir.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDE SON GÜN

Kadına karşı şiddet bir insanlık suçudur. Bunun bir siyaset malzemesi yapılmasını da fevkalade yadırgarım. İnsanlık suçlarıdırlar ve biz bunları böyle görürüz. AK Parti 2007'den bu yana eylem planları gündeme getiriyor. Daha evvel 3 tane eylem planı yapıldı.

Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik yapılan eylem planı da büyük bir titizlikle uygulanmıştır. Bununla ilgili somut eylemler var. Bir tek kadınımıza dahi şiddet uygulanmayacağı bir Türkiye ortaya koyalım. Bu insanlık meselesidir.

Tabii ki dünyanın her yerinde kadına karşı şiddet var ama sanki bizim milletimiz genel çoğunluk itibariyle kadına karşı şiddet uygulamaya meyillidir gibi konuşuluyor. Aksine bizim milletimiz annesini, eşini, kardeşini, sokakta hiç tanımadığı kadınları kendisi gibi görür. Töreydi şuydu buydu, kadına karşı kimsenin bir fiske bile vurma hakkı yoktur. Bu konunun asla istismar edilmesine müsaade etmememiz lazım.

SİYASİ PARTİLER DÜZENLEMESİ

Bir yandan anayasa çalışmalarını sayın Cumhurbaşkanımız açtı. Her gün ilerleyerek son noktaya doğru geliyoruz. Üzerinde kan bulunan, darbe ortamında yazılmış olan 1982 anayasasından Türkiye'nin kurtulması gerektiğine inanıyoruz. Çalışmalarımızı sürdürdük, tamamladık. Uzun tartışmalar yapıldı. Çalışmamızı netleştirdik. Cumhur İttifakı'nın diğer bileşeni olan MHP'nin bu konudaki fikirleri de bizim için değerlidir. Meclis tatilinden sonra gündeme gelecektir.

