Numeroloji nedir, nasıl hesaplanır? Numeroloji ne işe yarar?

Matematik ve sayılardan ortaya çıkan sayısal hesaplamalar hayatın birçok noktasında yer almaktadır. Bu anlamda hesaplamalar yapan Numeroloji kullanılabilmektedir. Bazı kişiler, hayattaki önemli kırılma noktalarının numeroloji ile ortaya çıkarılabileceğini düşünmektedir. Numerolojiye göre evrende her şeyin bir sebebi vardır. Yine numerolojiye göre tüm olguların da sayısal bir düzeni bulunmaktadır. Bu düşünceyle ortaya çıkan numaroloji önce Antik Mısır, Antik Yunan ve Mezopotamya’da görülmeye başlayıp günümüze kadar ulaşmıştır.

Numeroloji nedir?

Numeroloji, evrendeki her unsurun bir sayıya denk gelmesi ile oluşan bir düzeni anlatır. Buna göre sayılar, bu düzenin içerisinde kozmik ve gizli bir dil gibi kabul görülür. Bu pratikte her insanın hatta dünyanın bile şifrelerini taşıyan sayısal bir kodu olduğuna inanılmaktadır.

Numeroloji, melek sayıları ve astrolojide olduğu gibi evrendeki bütün olguları sayısal yöntemlerle incelemekle ilgilenmektedir. Bu numerolojinin ilgi alanıdır. Türk İslam kültüründe ebced, Avrupa’da ise numeroloji olarak bilinmektedir.

Numeroloji ne işe yarar?

Numeroloji, insanların doğum tarihi ve isminden yola çıkıp elde edilen sayılar ile birtakım öngörülerde bulunmaktadır. Buna göre kişiye ait sayısal veriler ile;

Kişinin yetenekleri

Zayıf yönleri

Gelecekte yaşaması olası kırılma noktalarını aktarmaktadır.

Numerolojiye göre kişiye özel sayılar, evrensel düzende mutlaka bir anlama sahiptir. Bu düşünceden yola çıkılarak hangi sayıların şans getireceği veya hangi senenin daha özel olacağına yönelik tahminlerde bulunulur.

Numeroloji nasıl hesaplanır?

Numerolojide her harfe karşılık gelen bir sayı vardır. Bu sayıların da inanışa göre çeşitli anlamları bulunmaktadır. Numeroloji hesaplaması yapılırken, Pisagor tekniği kullanılarak doğum tarihi, isim ve soyisim tek haneli olacak bir sayıya gelene kadar toplanır. Ortaya çıkan sayı ise kişinin yaşamındaki önemli tarihleri, kadersel etkileriyle ilgili bilgileri aktarır.

Numeroloji hesaplama için: