KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Burçlar - Astroloji
  4. Numeroloji nedir, nasıl hesaplanır? Numeroloji ne işe yarar?

Numeroloji nedir, nasıl hesaplanır? Numeroloji ne işe yarar?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
20.02.2025 20:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Numeroloji, hayatın sayısal bir haritası olarak adlandırılmaktadır. Numerolojiye göre her ismin bir hikayesi bulunur. Bu da sayılar ile öğrenilebilir. Son dönemde popüler olan ve sıklıkla araştırılan numeroloji, aslında geçmişten beri gizemli bilgileri ve evrenin sayısal düzenini anlamak için kullanılmaktadır. Peki numeroloji nedir, ne işe yarar?

Numeroloji nedir, nasıl hesaplanır? Numeroloji ne işe yarar?

İçindekiler

  • Numeroloji nedir?
  • Numeroloji ne işe yarar?
  • Numeroloji nasıl hesaplanır?

Matematik ve sayılardan ortaya çıkan sayısal hesaplamalar hayatın birçok noktasında yer almaktadır. Bu anlamda hesaplamalar yapan Numeroloji kullanılabilmektedir. Bazı kişiler, hayattaki önemli kırılma noktalarının numeroloji ile ortaya çıkarılabileceğini düşünmektedir. Numerolojiye göre evrende her şeyin bir sebebi vardır. Yine numerolojiye göre tüm olguların da sayısal bir düzeni bulunmaktadır. Bu düşünceyle ortaya çıkan numaroloji önce Antik Mısır, Antik Yunan ve Mezopotamya’da görülmeye başlayıp günümüze kadar ulaşmıştır.

Numeroloji nedir?

Numeroloji, evrendeki her unsurun bir sayıya denk gelmesi ile oluşan bir düzeni anlatır. Buna göre sayılar, bu düzenin içerisinde kozmik ve gizli bir dil gibi kabul görülür. Bu pratikte her insanın hatta dünyanın bile şifrelerini taşıyan sayısal bir kodu olduğuna inanılmaktadır.

Numeroloji, melek sayıları ve astrolojide olduğu gibi evrendeki bütün olguları sayısal yöntemlerle incelemekle ilgilenmektedir. Bu numerolojinin ilgi alanıdır. Türk İslam kültüründe ebced, Avrupa’da ise numeroloji olarak bilinmektedir.

Numeroloji ne işe yarar?

Numeroloji, insanların doğum tarihi ve isminden yola çıkıp elde edilen sayılar ile birtakım öngörülerde bulunmaktadır. Buna göre kişiye ait sayısal veriler ile;

  • Kişinin yetenekleri
  • Zayıf yönleri
  • Gelecekte yaşaması olası kırılma noktalarını aktarmaktadır.

Numerolojiye göre kişiye özel sayılar, evrensel düzende mutlaka bir anlama sahiptir. Bu düşünceden yola çıkılarak hangi sayıların şans getireceği veya hangi senenin daha özel olacağına yönelik tahminlerde bulunulur.

Numeroloji nasıl hesaplanır?

Numerolojide her harfe karşılık gelen bir sayı vardır. Bu sayıların da inanışa göre çeşitli anlamları bulunmaktadır. Numeroloji hesaplaması yapılırken, Pisagor tekniği kullanılarak doğum tarihi, isim ve soyisim tek haneli olacak bir sayıya gelene kadar toplanır. Ortaya çıkan sayı ise kişinin yaşamındaki önemli tarihleri, kadersel etkileriyle ilgili bilgileri aktarır.

Numeroloji hesaplama için:

  • Önce isim not alınır ve harfe karşılık gelen sayılar toplanır.
  • Ortaya çıkan sayı tek haneli bir sayı olana kadar devam edilir.
  • Sonra doğum tarihi de tek bir rakama karşılık gelecek şekilde toplanır. Örneğin; 15 Ekim 1993 doğumlu bir kişi için, 1+5+1+0+1+9+9+3=29 ve 2+9 =11 şeklinde bir hesaplama yapılmalıdır.
  • Son olarak elde edilen sayılar numerolojiye göre yorumlanır.
Popüler karakterlerden çıkaracağınız 7 ders...Popüler karakterlerden çıkaracağınız 7 ders...
Bu yılın moda yıldızı olabilirsiniz...Bu yılın moda yıldızı olabilirsiniz...
Anahtar Kelimeler:
analiz sayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.