Numerolojide 6 sayısı nedir? Numerolojide 6 sayısı ne anlama gelir?

Numeroloji, sayılara ve harflere enerjisel bir güç yükler. Eski ve kutsal görülen bir ezoterik bir pratik olmaktadır. Numerolojide sayılar, kişilik özellikler ile gelecekteki durumları öngören birer gizli kod gibi görülür. Astrolojik doğum haritalarında olduğu gibi numerolojik haritalar da adeta hayattaki olasılık ve durumları özetleyen bir tür taslaktır. Numeroloji hesaplamanın temelinde sayılar tek bir rakama ulaşana kadar toplamaya devam edilir. Sonuçta çıkan rakam ise numeroloji kapsamında yorumlanır.

Numerolojide 6 sayısı ne anlama gelir?

Numerolojiye göre 6 sayısı;

Yaratıcılık

Aşk

Çekicilik

Empati kavramlarıyla doğrudan ilişkilidir.

Numerolojide 6 sayısının mükemmel olduğuna inanılır. Bazı inanç sistemlerinde de dünya 6 gün içinde oluşmuştur. Yani yine 6 sayısı karşımıza çıkmaktadır.

6 rakamının yaşam üzerindeki faydaları ve etkileri oldukça güçlüdür. Bundan dolayı en etkili sayılar içerisinde görülür. 6 sayısının numerolojideki anlamları ise şöyle sıralanmaktadır:

6 sayısı, Venüs gezegenini sembolize eder. Bu sayıyı taşıyan bireylerin ise romantik, güvenilir ve çekici olduklarına inanılır.

6 sayısı koşulsuz sevgiyi, iyileştirme ve besleme özelliklerini temsil eder. Bu noktada her türlü ortaklık, bilhassa duygusal ilişkilerde bu sayısının etkileri daha çok hissedilir.

6 rakamı yaydığı enerji sayesinde duyguları açıkça ifade etmeyi, dürüstlüğü önemli ölçüde kolaylaştırır.

Ev, aile ve hayatın özel alanlarındaki sorumlulukları sembolize eder. Ayrıca 6 rakamı sevilen kişilere dikkat edilmesi gerektiğini işaret eder.

6 rakamı, yaratıcı düşünceyi temsil ettiği için yaratıcı insanların sayısı olarak da görülmektedir. Bu rakamı taşıyan kişiler, daha hızlı düşünmeye ve doğru kararlar almaya yatkındır.

6 rakamı, kişinin yaşamında aşırı sorumluluk aldığını ve diğer kişilere fazla odaklanma eğilimine sahip olduğunu anlatabilir. Bu yüzden bu kişiler kendi ihtiyaçlarını görmezden gelme eğiliminde olabilir.

6 sayısının diğer bir olumsuz etkisi ise fazla korumacı enerjileri temsil ediyor olmalarıdır. Bu kişiler, başkalarının sorunlarını kendi üzerine alma yatkınlığında olabilirler.