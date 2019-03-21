Numune bırakıp, yaptıkları içkileri pazarlamaya çalışan 2 kişi yakalandı

Haluk TURGUT/ÇAYIROVA(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, kendi yaptıkları içkilerin numunelerini büfelere bırakarak, yaptıkları içkileri pazarlamaya çalışan 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Polis, Çayırova Özgürlük Mahallesi'nde bulunan bir büfeye kendi yaptıkları içkilerin numunelerini bırakarak, içki satışı yapmak isteyen kişileri tespit etti. Polis, 2 kişiyi takip ederek araçtan kolileri indirdiği sırada baskın düzenledi. E.C. ve H.S. gözaltına alınırken, koliler açıldığında pet şişeler içerisindeki votka, viski ve rakılar görüldü. 89 şişe içkiye el konuldu.

Cumhuriyet savcılığından alınan izinle E.C. ve H.S.'nin Gebze ve İstanbul Tuzla'da bulunan evlerinde arama yapıldı. Evde yapılan aramada içki yapımında kullanılan anason, şuruplar ve kitler, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kitaplar ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak ayrıca Terörle Mücadele Şubesi'ne bilgi verildi. Çayırova İlçe Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerin ardından E.C. ve H.S. adliyeye sevk edildi.

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