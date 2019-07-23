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NUN Yaz Okulu sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 14:57 | Son Güncelleme

Çocuklar, yaz okulu boyunca sıfır atık, doğa bilimleri ve eğlenceli oyun aktivitelerinin yer aldığı birçok programa katıldı

İSTANBUL (AA) - NUN Okulları tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen yaz okulu sona erdi.

NUN Eğitim ve Kültür Vakfından yapılan açıklamaya göre, Beykoz Kampüsü'nde 24 Haziran-5 Temmuz'da düzenlenen yaz okulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla tamamlandı.

Yaz okuluna katılan NUN öğrencileri ve farklı okullardan gelen arkadaşları, iki hafta boyunca doğanın keyfini sürdü. Çocuklar, sıfır atık, doğa bilimleri ve eğlenceli oyun aktivitelerinin yer aldığı birçok programa katıldı.

"Sıfır atık bilinci" ile gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler, bilgiyi derste değil hayatta bulmak için keşfe çıktı.

Öğrenciler yaz okulunda, böcekleri yakından tanıdı, yemek atölyesine katıldı ve yüzme öğrendi. Çöp kavramını yeniden düşünüp materyalleri tekrar hayat kazandıran çocuklar, farklı ülkelerden gelen arkadaşları sayesinde de İngilizcelerini geliştirdi.

Öte yandan NUN Okullarının, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ardından 5-7 yaş grubu öğrenciler için düzenleyeceği yaz okulu ise 29 Temmuz-2 Ağustos'ta gerçekleşecek. Yaz okuluna 28 Temmuz'a kadar başvuru yapılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
aktivite NUN Eğitim ve Kültür Vakfı NUN Yaz Okulu oyun

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