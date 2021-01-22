Nurdağı’nda iki tır çarpıştı, karayolu tır parkına döndü

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yolda buzlanma nedeniyle iki tır çarpıştı. Kazanın ardından karayolu adete tır parkına dönüştü.

Kaza, öğle saatlerinde Adana-Gaziantep Otobanı Nurdağı-Gaziantep arasında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 AFA 001 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak aynı yönde seyir halinde olan H.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen başka bir tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası iki aracın sürücüsü de yaralanırken, çarpmanın etkisiyle iki tır da savrularak otoban yolunun tamamen trafiğe kapanmasına neden oldu. Kapanan yol nedeniyle karayolunda kilometrelerce uzunluğunda tır kuyruğu oluştu. Yaralanan iki sürücü ise olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yaklaşık iki saat boyunca trafiğe kapalı olan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



