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  4. Nureddin Nebati "Ben bir bilim adamıyım" diye yanıt verip ateş püskürdü! '200 bin TL' iddiasına beddualı tepki: "Allah belanızı versin"

Nureddin Nebati "Ben bir bilim adamıyım" diye yanıt verip ateş püskürdü! '200 bin TL' iddiasına beddualı tepki: "Allah belanızı versin"

07.01.2024 11:23 | Son Güncelleme:
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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Esenler Belediyesi'ndeki 'bilim kurulu ve 200 bin TL aylık gelir' iddialarına adeta ateş püskürdü. İddianın öne sürüldüğü paylaşımı alıntılayan Nebati, "Allah cc belanızı versin. Yalanlarınızda boğulun" diyerek sert yanıt verdi.

Nureddin Nebati "Ben bir bilim adamıyım" diye yanıt verip ateş püskürdü! '200 bin TL' iddiasına beddualı tepki: "Allah belanızı versin"

Hazine ve Maliye Bakanı olarak 2 yıl boyunca sürdürdüğü görevinin ardından AK Parti Mersin Milletvekili olarak siyaset yaşamına devam eden Nureddin Nebati, kendi adının da karıştığı son iddialara hayli sert çıktı.

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Nureddin Nebati'nin yanı sıra Özlem Zengin ve İhsan Aktaş gibi isimlerin adının geçtiği iddiayı sosyal medya hesabından ekran görüntüsüyle paylaşan Nebati "Allah belanızı versin, yalanlarınızda boğulun" diyerek sert kullandı.

"SİZİ NİYE RAHATSIZ EDİYOR?"

'Bilim adamı' olduğu vurgusu yapan Nebati iddiaya şöyle yanıt verdi:

"Allah cc belanızı versin. Yalanlarınızda boğulun. Kimden ne zaman nerede ücret almışım? Ben bir bilim adamıyım. 2012 yılından beri harika işler yapan şehircilik ve kentleşme politikalarına akademik katkılar sunan bilim kurulunda bulunmam sizi niye rahatsız ediyor. Üstelik bu çalışmaları herhangi bir ücretle değil tersine aklımızın zekatı diye tamamen ücretsiz yapmış biriyim. Ahlaksızlığın da bir sınırı yok mu?"


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Anahtar Kelimeler:
Nureddin Nebati Esenler Belediyesi iddia
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