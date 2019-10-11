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Nurettin dede, vatan sevgisini anlatırken duygulandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 11:02 | Son Güncelleme

BURSA’da yaşayan Nurettin Davulcu'nun (83), Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’na destek sözleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Nurettin dede, vatan sevgisini anlatırken duygulandı

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA,(Bursa),(DHA) - BURSA’da yaşayan Nurettin Davulcu'nun (83), Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’na destek sözleri sosyal medyada büyük beğeni topladı. Davulcu, vatan sevgisini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Tatkavaklı Mahallesi'nde oturan Nurettin Davulcu, meyve fidanlarını sulamak için bisikletle tarlaya gittiği esnada Barış Pınarı Harekâtı’yla ilgili sözleri çevrede piknik yapan vatandaşlarca görüntülendi. Görüntülerde, "3 sene askerlik yaptım yine giderim yine savaşırım. Yine giderim yine savaşırım. Askerden geldim toprağımızı öptüm. En güzel ülke Türkiye be. Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye. Tırnağımızı bile alamazlar tırnağımızı. 100 tane gavura ben bedel olurum" diyen Nurettin Davulcu, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Kendisini evinde ziyaret eden DHA muhabirine vatan sevgisini anlatan Davulcu, hediye edilen Türk bayrağını öptükten sonra gözyaşlarına hakim olamadı. “Vatanım için canım feda” diyen Nurettin dede, tüm Türkiye’nin Mehmetçiğin yanında olduğunu belirtti.

FOTOĞRAF

Nurettin dede, vatan sevgisini anlatırken duygulandıNurettin dede, vatan sevgisini anlatırken duygulandıNurettin dede, vatan sevgisini anlatırken duygulandıNurettin dede, vatan sevgisini anlatırken duygulandı

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