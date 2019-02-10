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NürFET sensörleri testlerden başarıyla geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 11:10 | Son Güncelleme

TÜBİTAK Uzay ile üretilen uydu sistemleri için NÜRDAM altyapısı kullanılarak üretilen NürFET sensörleri, Slovenya'da kurulu bulunan nükleer reaktörler ve CERN Atlas deneyinde yapılan testlerde başarılı bulundu - NÜRDAM Müdürü Prof. Dr. Ercan Yılmaz: - "Slovenya tarafında bu sensörlerin nükleer reaktörlerde testleri gerçekleştirildi"

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK Uzay) ile üretilen uydu sistemleri için Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜRDAM) altyapısı kullanılarak üretilen NürFET sensörleri, testlerden başarıyla geçti.

TÜBİTAK'ın desteğiyle Türkiye ve Slovenya arasındaki ikili iş birliği projesi olan "NürFET Dedektörlerinin Üretimi ve Kalifikasyonu" projesi kapsamında, Slovenya Jozef Stefan Enstitüsü ekibi NÜRDAM'ın ürettiği NürFET sensörlerini nükleer reaktörler ve CERN Atlas deneyinde test etti.

İlk sonuçların başarılı bulunmasının ardından bilim ekibi NÜRDAM'ı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu ve projenin diğer aşamalarında yapılacak çalışmaları hakkında bilgi aldı.

- "Onay durumunda CERN ve dünyadaki nükleer reaktörlerde NürFET sensörleri rahatlıkla kullanılabilecek"

NÜRDAM Müdürü Prof. Dr. Ercan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜBİTAK desteğiyle yapılan uluslararası ikili iş birliği projesi kapsamında Slovenya ekibiyle çalışmaların detaylarını görüşmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Proje kapsamında sensörleri yaptıklarını aktaran Yılmaz, "Slovenya tarafından bu sensörlerin nükleer reaktörlerde testleri gerçekleştirildi. Aynı zamanda Slovenya ekibi, CERN'deki Atlas deneyinde sensörlerden sorumlu ekip olarak, ürettiğimiz sensörlerin bu deneyde kullanılabilirliğine ilişkin ön testlerini yaptı. Bu testlerin sonuçlarını bizlere anlattılar. Buradan çıkan sonuçları gayet beğendiklerini ifade ettiler." diye konuştu.

Yılmaz, sensörlerin bir testten daha geçerek onay alması durumunda, bu alanda çalışan şirketlerin CERN ve nükleer reaktörlerde kullanılan radyasyon sensörlerini NÜRDAM olarak üretmeye başlayabileceklerini kaydetti.

Slovenya Jozef Stefan Enstitüsü'nden Prof. Dr. Gregor Kramberger de "NÜRDAM'da, çok daha az insan gücüyle çok verimli bir altyapı oluşturulmuş. Çıkan ürünlerin radyasyon sensörü olarak kullanılabilirliği ispatlandı ve ön testlerden geçti. Onay alması durumunda CERN ve dünya üzerindeki nükleer reaktörlerde NürFET radyasyon sensörleri rahatlıkla kullanılabilecek ve bu alandaki pazar Türkiye'ye yönelecektir." ifadelerini kullandı.

Kramberger, NÜRDAM'ı gezdiklerini ve çok etkilendiklerini belirterek, "Buradaki cihaz altyapısının daha da güçlendirilmesi durumunda bu merkez, dünyada nükleer araştırma yürüten merkezler arasında ilk sıralarda yer bulabilecektir." dedi.

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AİBÜ Bolu Cern Dedektör nükleer NÜRDAM slovenya

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