Nusaybin-Dibek köyündeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesine bağlı Dibek köyünde dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bugün akşam saat 19.00'da kaldırıldı.

Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Nusaybin ilçesine bağlı Dibek köyünde dün ilan edilen sokağa çıkma yasağının, bölgede gerçekleştirilen operasyonun ardından akşam saat 19.00'da kaldırıldığı belirtildi. Valilikten konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"İlimiz Nusaybin İlçesi kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon icra edileceği, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince; 30 Eylül 2018 pazar günü saat 09:00 itibari ile Nusaybin İlçesi kırsal alanında bulunan Dibek Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyurulmuştu. İcra edilen operasyonlar sona erdiğinden Nusaybin İlçesi kırsal alanında bulunan Dibek Mahallesi 'nde ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 01 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 19:00 itibari ile kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz."

Öte yandan PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 8 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 6 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulanarak haklarında yurt dışı yasağı uygulandı.

İl genelinde; FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik çalışmada ise, terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve haklarında yakalanma emri bulunan 3 kişinin yakalandığı belirtildi. Adli makamlara sevk edilen 3 kişinin haklarında adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı uygulandığı öğrenildi.



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