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  4. Nusaybin Kaymakamı Temizkan’ın gözaltına alındığı iddiasına yalanlama

Nusaybin Kaymakamı Temizkan’ın gözaltına alındığı iddiasına yalanlama

19.01.2021 23:32 | Son Güncelleme:
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Mardin Valiliği, Nusaybin Kaymakamı Emrullah Temizkan’ın gözaltına alındığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.Mardin Valiliği, Nusaybin Kaymakamı Emrullah Temizkan’ın gözaltına alındığı ve evinin arandığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Mardin Valiliği, Nusaybin Kaymakamı Emrullah Temizkan’ın gözaltına alındığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Mardin Valiliği, Nusaybin Kaymakamı Emrullah Temizkan’ın gözaltına alındığı ve evinin arandığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu haberin içeriğinin gerçeği yansıtmadığı ve vatandaşların kaynağı belli olmayan haberlere itibar etmemesi gerektiğini belirtildi. Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ’Nusaybin Kaymakamı Emrullah Temizkan’ın gözaltına alındığı ve konutunda arama yapıldığına’ dair haberler ile ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu haberlerin içeriğinin gerçeği yansıtmadığı, vatandaşlarımızın kaynağı belli olmayan haber ve söylentilere itibar etmemesi gerekmektedir" dedi.

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