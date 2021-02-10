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Nusaybin’de iş adamına silahlı saldırı

10.02.2021 15:58 | Son Güncelleme:
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Mardin’in Nusaybin ilçe merkezinde silahlı saldırıya uğrayan iş adamı ağır yaralandı.Alınan bilgilere göre, Midyat Yolu Caddesi Kışla Camii önünde iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan iş adamı O.M., ağır yaralandı.

Mardin’in Nusaybin ilçe merkezinde silahlı saldırıya uğrayan iş adamı ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Midyat Yolu Caddesi Kışla Camii önünde iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan iş adamı O.M., ağır yaralandı. Saldırganlar ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirirken saldırı sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan iş adamı O.M. kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.
Saldırganların yakalanması için polis ilçede geniş çapta inceleme başlatıldı.

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