Nusaybin'de silahlı saldırı: 1 ölü

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Akarsu Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Mehmet Şirin Kaya (25) ağır yaralandı.

Yakınları tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaya'nın cenazesi otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

