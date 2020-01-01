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  4. Nusaybin'de sis etkili oldu

Nusaybin'de sis etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 14:03 | Son Güncelleme

Nusaybin'de sis etkili oldu

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuluyor.

Sis nedeniyle özellikle tarihi İpek Yolu güzergahı olarak bilinen Mardin-Şırnak kara yolunda araç yoğunluğu gözleniyor.

Öte yandan sisle örtülen kentte tarihi yapılar güzel manzaralar oluşturdu.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Zeynel Abidin Cami ve Mor Yakup Kilisesi'nin içinde bulunduğu Kültür İnanç Parkı'nın sisli görüntüsü ilgi çekti.

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Nusaybin sis

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