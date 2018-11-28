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Nvidia GeForce 417.01 ile gelen yenilikler!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.11.2018 09:10 | Son Güncelleme

Nvidia ekran kartları için Nvidia GeForce 417.01 güncellemesi yayınlandı. Nvidia GeForce 417.01 güncellemesi ile geçtiğimiz gün çıkan Darksiders 3 oyununa destek veriliyor. İşte güncellemenin detayları.

Nvidia GeForce 417.01 ile gelen yenilikler!

Nvidia, geçtiğimiz gün yayınlanan Darksiders serisinin yeni oyunu olan Darksiders 3 için bir güncelleme yayınlandı. GeForce 417.01 güncellemesi ile Darksiders 3 oyununa destek sağlanıyor ve oyun içi grafik ayarları otomatik olarak GeForce Experience üzerinden yapılabiliyor.

Güncelleme ile ayrıca Artifact oyunu için SLI desteği ekleniyor. Bu sürümden sonra artık iki tane ekran kartı olanlar Artifact oyununda tam performans alabilecek. Yeni sürüm ile birlikte; nView – 149.34, HD Audio Driver – 1.3.38.4, NVIDIA PhysX System Software – 9.18.0907, GeForce Experience – 3.16.0.122 ve CUDA – 10.0 bileşenleri de güncelleniyor.

Nvidia yeni sürüm ile hataları da gideriyor. 4K monitörlerde yaşanan 30 Hz sorunu, Frame Rate Limiter 2 sorunu, GTX 650 ekran kartlarındaki Shadowplay sorunu, bazı oyunlardaki G-sync sorunu ve Ansel’de yaşanan görüntüleme sorunlar çözülüyor.

Eğer Nvidia kontrol panelinde ince ayarlarınız yoksa güncellemeyi temiz kurulum ile yüklemenizi tavsiye ediyoruz. Nvidia’nın son güncellemesini buradan indirebilirsiniz.

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nvdia bilgisayar

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