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  4. Nvidia RTX 3080 ve RTX 3070 ekran kartları hakkında ilk bilgiler geldi

Nvidia RTX 3080 ve RTX 3070 ekran kartları hakkında ilk bilgiler geldi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.01.2020 09:04 | Son Güncelleme

Nvidia ile AMD arasındaki ekran kartı savaşı 2020’de çok kızışacak gibi görünüyor. RX 5700 serisi ile hem performans hem de fiyat konusunda Nvidia’ya tokat gibi cevap veren AMD’ye, karşı cevap çok yakında gelecek. Nvidia’nın Mart ayında düzenleyeceği GPU Technology Conference etkinliğinde yeni ekran kartı modellerini tanıtacağı ortaya çıktı.

Nvidia RTX 3080 ve RTX 3070 ekran kartları hakkında ilk bilgiler geldi

Nvidia RTX 3080 ve RTX 3070 olarak isimlendirilecek olan modeller GA103 ve GA104 çekirdek kodlarına sahip olacak. Her iki ekran kartı modelinde de Ampere adı verilen yeni mimari kullanılacak.

GA103 yani RTX 3080 modelinde 10/20 GB GDDR6 VRAM, 60 adet SM, 3480 akış işlemcisi ve 320 bit video belleği yer alacak. GA104 (RTX 3070) modelinde ise 8/16GB GDDR6 VRAM, 3072 akış işlemcisi ve 256 bit video belleği bulunacak.

Aktarılan bilgilere göre; Ampere adı verilen bu mimarinin Turing’den tam yüzde 50 daha performanslı olacağı söyleniyor. Eğer bu pratiğe de böyle yansır ise Ray-Tracing teknolojisi 2020 yılında tam verimli olarak kullanılabilir. Ancak bu ekran kartlarının fiyatları performansı gibi arşa çıkmış bir şekilde olacak.

7nm üretim süreci ile üretilecek olan RTX 3080’un RTX 2080 Super’den tam olarak iki kat daha performanslı çalışacağını düşünüyoruz. Söylendiği özellikler ile gelirse; RTX 30 ailesinin minimumda Türkiye pazarında 5.000 TL bandından başlayan fiyatlar ile satışa sunulacağını söyleyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
AMD NVIDIA Nvidia RTX 3080 RTX 3070

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