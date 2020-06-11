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Nvidia RTX 3090 dünyanın en güçlü ekran kartı olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.06.2020 12:33 | Son Güncelleme

Ekran kartı konusunda RTX teknolojisi ile rakibinin 6-7 adım önüne geçmeyi başaran Nvidia, rehavete kapılmadan yolunda emin adımlar ile devam edeceğinin sinyallerini verdi.

Nvidia RTX 3090 dünyanın en güçlü ekran kartı olacak

Dünyanın en güçlü ekran kartı olacak olan Nvidia RTX 3090 için bugün ilk sızıntılar geldi. Görünüşe göre Nvidia Titan serisini bu nesilde sonlandıracak.

Sızdırılan bilgilere göre; RTX 3090 ailesinde GDDR6X bellek kullanılacak. Bu sayede 18-20 Gbps seviyesinde aktarım sağlanabilecek. 24 GB VRAM ile gelmesi beklenen RTX 3090 ailesinin 384 bit veri yolu ile hizmet vermesi ve 350 Watt gibi yüksek bir güç tüketimi yapması bekleniyor.

Çift taraflı bellek kullanımı ile veri aktarımı dar boğaza düşürmeyecek olan Nvidia, bu fiyat için oldukça yüksek bir fiyat biçecek gibi görünüyor. Gelelim daha alınabilir seviyede olan RTX 3080 ailesine.

RTX 3080 NASIL ÖZELLİKLERLE GELECEK?

RTX 3080 Ti/Super modellerinde 24 GB olan GDDR6x VRAM, 11 GB‘a düşürülecek. VRAM düştüğü için veri yolu da 384’ten 352 Bit‘e çekilecek. Bu model ise 320 Watt gibi bir güç tüketecek.

RTX 3080’in düz modelinde ise 10 GB GDDR6X VRAM yer alacak. 320 Bit veri yolu ile hizmet verecek olan bu kart yine 320 Watt güç tüketimi gerçekleştirecek.

RTX 3090 EN TEPE MODEL OLACAK

RTX 3090 modellerinde 3 adet Display Port, HDMI ve NVLink girişleri bulunacak. RTX 3080 ailesinde ise 3 adet Display Port ve HDMI girişi yer alacak. NVLink maalesef ki sadece tepe modele has olacak.

2020’nin sonlarına doğru satışa sunulması beklenen bu ekran kartları DLSS 2.0‘ın sayesinde artan RTX performansını daha da tepe seviyelere çekecek. Böylelikle 4K/60 FPS oyun deneyimi artık net bir şekilde sağlanabilecek.

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