NYT: Türkiye'de erkeklerin sosyalleşme merkezi olan kahveler koronavirüse dayanamayabilir

Salgının ortaya çıkışına kadar devam eden bu hayatın, ilan edilen sokağa çıkma yasaklarıyla ülke çapında barlar ve restoranlar gibi kahvelerin de aylarca kapanmasını getirdiğini, Haziran ayında yeniden açılmalarına izin veren kahvelerde oyun oynamanın yasaklandığını anlatan New York Times muhabiri şöyle sürdürüyor:

"77 yaşındaki emekli tekstil satıcısı Süzme, 'Burası bizim ikinci evimiz. Sevdiğim, arkadaşlarımı gördüğüm, oyun oynadığım ve mutlu olduğum bir yer' diyor."

"İstanbul'da yaşayan Varan Süzme, yıllardır evinin yakınındaki kahveye gidip burada sohbetle, çayından küçük yudumlar almakla ve tavla ve iskambil oynamakla saatlerini geçirdi.

Mahalle aralarında yüzyıllardır erkeklerin buluşma noktaları olan bu mekanların salgınla mücadele amaçlı yasaklar, özellikle de "oyun yasağı"ndan büyük zarar gördüğü kaydediliyor.

New York Times (NYT) gazetesi'nde yer alan bir haberde, Türkiye'de erkeklerin sosyal hayatında önemli yeri olan kahvehanelerin koronavirüs yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu anlatılıyor.

"Çoğu orta yaşlı, emekli olan müşteriler, virüs korkusuyla kahveye gelmemeye başladı ve oyun oynamanın yasaklanmasıyla birlikte kahve sahipleri işlerinin iyice kötüye gittiğini gördüler. Bu ayın başlarında yeniden kapatma ilan edilmeden önce bile, geleneksel yaşamın önemli bir odağı olan kahvelerin ayakta kalabileceği konusunda kuşkular artmıştı.

"Sadece erkeklerin gittiği ve her mahallede bulunan Türk kahveleri, postaneden sosyal derneğe kadar birçok işlevi yerine getiren birer merkez. Erkeklerin işe gidip gelirken uğradığı, emeklilerin toplanıp son dedikoduları paylaştıkları, siyasi partilerin propaganda çalışmalarını yürüttükleri mekanlar."

'Oyunun yasaklanması kahveleri bitirdi'

New York Times muhabiri müdavimlerin aylardır arkadaşlarını görememekten şikayetçi olduklarını, kahve sahiplerinin ise en çok oyunun yasaklanmasından yakındıklarını anlatıyor.

"Birçok kahve sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhafazakar hükümetinin kağıt oyununu kumarla ilişkilendirdiğinden ve bunun yasaklamasının hijyenden çok ideolojik olduğundan yakınıyor.