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O anlar Trump'ın azil oylamasına damga vurdu!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.12.2019 16:30 | Son Güncelleme

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi'nin azil oylamasının ardından gelen alkışları durdurdu. Pelosi'nin otoriter tavırları internette viral oldu.

O anlar Trump'ın azil oylamasına damga vurdu!

ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesine yönelik oylama Türkiye saati ile dün gece gerçekleştirildi ve böylelikle Trump, eski ABD başkanları Andrew Johnson ve Bill Clinton'ın ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda azledilmesine yönelik oylama yapılan 3'üncü başkan oldu.

Oylama sonucunda Trump Temsilciler Meclisi'nden azledildi. Süreç artık, dava dosyasının onaylanarak yargılama için Senato'ya gönderilmesi aşamalarıyla devam edecek.

PELOSİ KUTLAMAYA İZİN VERMEDİ, O ANLAR VİRAL OLDU

Azil oylamasını ülkedeki demokratların uzun süredir heyecanla beklediği bir gerçek ancak, dünkü oylamada izleyenleri oldukça şaşırtan bir an da yaşanmadı değil...

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi'nin, Trump için menfi olan oylama sonucunu açıklamasının ardından gelen alkışları durduğu anlar sosyal medyada viral oldu. Milyonlarca Amerikalı o anları paylaşmaya başladı...

Demokratların sevincinin kutlamaya dönüşmesine izin vermeyen Pelosi, oylamayı "ABD tarihinde üzücü bir olay olarak" nitelendirdi. Pelosi, "Trajik bir durum... Başkanın pervasız hareketleri azil sürecini mutlak bir aşamaya getirdi. Başkan bize hiçbir seçenek bırakmadı" ifadelerini kullandı.

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Trump Azil Oylama pelosi kutlama

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