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  4. O aslında bir milyoner! Evinden 20 kamyon çöp çıktı, ekiplere böyle yalvardı

O aslında bir milyoner! Evinden 20 kamyon çöp çıktı, ekiplere böyle yalvardı

09.11.2023 16:16 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Germencik ilçesinde mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine yapılan incelemede, müstakil bir evin çöp deposuna döndüğü ortaya çıktı. Bir haftada 20 kamyon çöp çıkarılan evde yalnız yaşayan 65 yaşındaki A.K.'nin ise milyoner olduğu öğrenildi. Çöplerin içinde yatıp kalkan A.K.'nin, ekiplerin çalışmaya ara verip dinlendiği sırada evi tekrar çöp doldurduğu belirlendi. İşte ilginç olayın detayları...

O aslında bir milyoner! Evinden 20 kamyon çöp çıktı, ekiplere böyle yalvardı

Aydın’ın Germencik ilçesinde babadan varlıklı bir ailenin ferdi olan 65 yaşındaki A.K., hiç evlenmeyince ailesinden ayrı kalıp kendisine düşen 7 Eylül Mahallesi’nde, içerisinde 3 ayrı ikametin bulunduğu baba evinde yaşamayı tercih etti. A.K.’nin miras olarak kendisine kalan çok miktarda incir ve zeytin bahçesi olduğu ancak buradan gelen paralara hiç dokunmadığı kaydedildi.

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20 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Kendi halinde yaşayan A.K.’nin yalnız yaşadığı 3 haneli bahçeli evden ağır kokuların yayılması üzerine yapılan yazılı şikayet dilekçesi üzerine belediye ekipleri evde inceleme başlattı. Aynı bahçeye bakan 3 evin de tamamen çöplerle dolu olduğunu gören ekipler temizlik çalışması başlattı. Yaklaşık 1 haftadır devam eden çalışmalarda şu ana kadar 20 kamyon çöp çıkaran, ev sahibinin engelleme girişimlerine rağmen ikna yoluna giden ekipler, çöpleri kepçelerle evden alıp kamyonlarla taşımaya devam ediyor.

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BİR AN BİLE AYRILMIYOR

Bir haftadır devam eden temizlik çalışmaları sırasında evden bir an bile ayrılmayan A.K., biriktirdiği çöplerin alınmaması için zaman zaman belediye ekiplerine direniyor. Zaman zaman ilginç diyalogların da yaşandığı çöp evde A.K., evinin temizlenip badana yapıldıktan sonra ücretsiz olarak yeni eşyalarla dizileceği belirtilmesine rağmen çöplerinin evden alınmamasını istedi.

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'EŞYALARIMI ALMAYIN'

Her şeyin işe yarayacağını belirten A.K., evindeki kendisine göre değerli olduğunu belirttiği çöplerin alınmasına üzüldüğünü söyleyerek “Ben belediyeden bir şey istemiyorum. Eşyalarımı almayın” diyerek yıllardır biriktirdiği çöplerin alınmasına üzüldüğünü söyledi.

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YÜKLÜ MİKTARDA PARASI VAR

Çevre sakinleri, ekonomik durumu oldukça iyi olan A.K.’nin, bankalardaki hesaplarında yüklü miktarda parasının ve onlarca dönüm meyve bahçesinin olduğunu söyleyerek, şahsın tedavi ettirilmesini istedi.

İHA

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Aydın çöp çöp ev
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