O baklavayı hemen bırakın! 'Hayır' demeniz için 4 neden daha var

O pastaya, o baklavaya "hayır" demeniz için size 4 neden daha veriyoruz.

CİLDİ HIZLICA YAŞLANDIRIR

Şeker kan dolaşımına girdiğinde cildin gençliğini sağlayan kolajen ve elastin gibi proteinlerle kimyasal olarak bağlanır.

Her şeyden önce böyle bir etkileşim proteinleri yok eder (kolajen ve elastinin tahrip olması ciltte kuruluk ve kırışıklıklara neden olur)

İkincisi, yeni ve zararlı maddeler üretir. Örneğin, birincil yaşlanma faktörü olan cildi güneşe daha duyarlı hale getirirler.

İLTİHABI TEŞVİK EDER

Şekerin iltihabı şiddetlendirme yeteneği, cildinizdeki sivilce ve kırışıklıkların görünümünü desteklediği anlamına gelir. Aynı zamanda artrit gibi birçok hastalığın riskini de artırır.

Soğuk algınlığını tedavi etmek için şekerli çay içtiğimizde bile şeker, zaten iltihaplı bir boğazdaki bakteriler için üreme alanı haline gelir. Dolayısıyla, geleneksel yöntemlerin sadece yararsız değil, hatta zararlı olduğu ortaya çıktı.

KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARA NEDEN OLUR