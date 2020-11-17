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  4. O baklavayı hemen bırakın! 'Hayır' demeniz için 4 neden daha var

O baklavayı hemen bırakın! 'Hayır' demeniz için 4 neden daha var

17.11.2020 14:57 | Son Güncelleme:
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O baklavayı hemen bırakın! 'Hayır' demeniz için 4 neden daha var

Şeker tüketmenin zararlarını az çok hepimiz biliyoruz. Dişlerimize zarar veriyor diyabet, obezite ve kalp hastalıkları riskini arttırıyor. Peki şeker tüketmek vücudumuza başka ne gibi zararlar veriyor? Gelin, öğrenelim.

O pastaya, o baklavaya "hayır" demeniz için size 4 neden daha veriyoruz.

CİLDİ HIZLICA YAŞLANDIRIR

Şeker kan dolaşımına girdiğinde cildin gençliğini sağlayan kolajen ve elastin gibi proteinlerle kimyasal olarak bağlanır.

Her şeyden önce böyle bir etkileşim proteinleri yok eder (kolajen ve elastinin tahrip olması ciltte kuruluk ve kırışıklıklara neden olur)
İkincisi, yeni ve zararlı maddeler üretir. Örneğin, birincil yaşlanma faktörü olan cildi güneşe daha duyarlı hale getirirler.

İLTİHABI TEŞVİK EDER

Şekerin iltihabı şiddetlendirme yeteneği, cildinizdeki sivilce ve kırışıklıkların görünümünü desteklediği anlamına gelir. Aynı zamanda artrit gibi birçok hastalığın riskini de artırır.

Soğuk algınlığını tedavi etmek için şekerli çay içtiğimizde bile şeker, zaten iltihaplı bir boğazdaki bakteriler için üreme alanı haline gelir. Dolayısıyla, geleneksel yöntemlerin sadece yararsız değil, hatta zararlı olduğu ortaya çıktı.

KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARA NEDEN OLUR

  1. yüzyıl boyunca doktorlar, kolesterol düzeylerini yükselten yağların tüketiminin azaltılmasıyla kardiyovasküler hastalıkların önlenebileceğini düşündüler. Şeker, hayvansal yağlardan daha az tehlikeli görülüyordu ve insanlar yağsız diyetlere devam ettiler ama tatlıları kesmediler.

  • yüzyılda durum çarpıcı biçimde değişti. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, şekerin kolesterol seviyelerini önemli ölçüde artırdığını ve aynı zamanda şekerden zaten zarar görmüş kan damarı duvarlarına yapışmasını kolaylaştırdığını göstermektedir.

    • DEPRESYONA SÜRÜKLÜYOR

    Çalışmalar, çok fazla şekerin kaygıyı artırabileceğini ima ediyor. Ve bir deney, sıçanların şeker yüzünden çok daha aptal büyüdüğünü gösterdi. Bilim adamları bunu, öğrenme ve hafızadan sorumlu beyin hücreleri arasındaki bağlantılara zarar veren şeker özelliğiyle ilişkilendiriyorlar.

    Bırakmak imkansız değil! Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek?Bırakmak imkansız değil! Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek?


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