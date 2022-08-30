HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. O belirtiler 'sessiz' kalp krizinin habercisi olabilir! Yorgunluk ve uyku bozukluğu varsa dikkat

O belirtiler 'sessiz' kalp krizinin habercisi olabilir! Yorgunluk ve uyku bozukluğu varsa dikkat

30.08.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelinde en yaygın sağlık sorunlarından biri olan kalp krizi, bilinenin aksine çok net belirti verebilen bir rahatsızlık değil. Yeni yapılan araştırmalar semptomların cinsiyet, yaş ve sağlık profiline bakılarak değiştiğini ortaya koyarken, daha az belirti veren ve çoğu insanın farkında bile olmadığı 'sessiz' kalp krizi ise erken müdahale edilmediğinde büyük sorunlara neden olabiliyor.

O belirtiler 'sessiz' kalp krizinin habercisi olabilir! Yorgunluk ve uyku bozukluğu varsa dikkat

Kalp krizi, dünya genelinde görülen önemli sağlık problemlerinden biri olmakta. Kalp krizi geçiren bireylerin yüzde 50'sinde erken kalp krizi belirtileri görülürken, bazı bireylerde ise 'sessiz kalp krizi' dediğimiz olay yaşanmakta. Zamanında tespit edilip tedavi uygulanmayan sessiz kalp krizi ise ileride büyük problemlere sebebiyet verebilmekte.

O BELİRTİLER 'SESSİZ KALP KRİZİ'NİN İŞARETİ OLABİLİR!

iStock-868985874

Normal şartlarda kendini pek çok farklı belirtiyle ele veren kalp krizinde göğüs ağrısı olarak da bilinen, göğüse gelip giden hafif ağrı ya da rahatsızlık hissi yaşanmaktadır.
Omuzda ağrı, boyun ve çene ağrısı, terleme, mide bulantısı veya kusma, baş dönmesi veya bayılma, nefes darlığı, şiddetli endişe veya karışıklık hissi gibi belirtilerin yaşandığı kalp krizi belirtileri ise kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir.

iStock-1145766620

Ancak kalp krizine oldukça benzeyen sessiz kalp krizinde normal semptomlar ortaya çıkmamaktadır. Öyle ki sessiz kalp krizi geçiren biri çoğu kez durumun farkında bile olmayabilir. Yapılan araştırmalarda Amerikan Kalp Derneği tarafından her sene ortalama 170 bin Amerikalının farkında olmadan sessiz kalp krizi geçirdiği ortaya kondu.

KALP HASARINA NEDEN OLABİLİR!

iStock-1334809475

Kalp krizine çok benzeyen sessiz kalp krizi, tam bir kalp krizinden daha az semptomatik olmakta ancak buna rağmen kalp hasarına neden olabilmektedir. Bu da ilerleyen süreçte kalp krizi geçirme riskini artıracaktır.

Sessiz kalp krizi belirtileri ise şunlardır:

Uyku bozuklukları yaşamak ve artan yorgunluk
Nefes darlığı ve kolay yorulma
Dinlendikten sonra kaybolan göğsünüzde, kollarınızda ya da çenenizde hafif şekilde bir rahatsızlık hissi
Karın ağrısı ya da mide ekşimesi
Ciltte yapışkanlık hissi

ESKİSİNDEN DAHA YORGUN HİSSEDEBİLİRSİNİZ

iStock-1311535013

Eğer sessiz bir kalp krizi geçirdiyseniz, eskisinden daha fazla yorgun hissetmeniz mümkündür. Ayrıca egzersiz yapmakta da zorlanabilirsiniz. Eğer benzer belirtiler yaşıyorsanız kalp sağlığınızı korumak amaçlı bir kalp sağlığı uzmanına görünmelisiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir de bu şekilde tüketin! Siyah sarımsak adeta şifa kaynağıBir de bu şekilde tüketin! Siyah sarımsak adeta şifa kaynağı
Erdoğan'dan 2023 seçimleriyle ilgili dikkat çeken sözlerErdoğan'dan 2023 seçimleriyle ilgili dikkat çeken sözler
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! 6 ilde son durumSon seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! 6 ilde son durum
Anahtar Kelimeler:
kalp krizi yorgunluk uyku bozuklukları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bin 300 lira verilecek! Başvurular e-Devlet’ten

Bin 300 lira verilecek! Başvurular e-Devlet’ten

Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği ve AK Parti'den istifa etti

Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği ve AK Parti'den istifa etti

Skandal paylaşımlar! Tomar tomar dolar, kadınlar ve silah...

Skandal paylaşımlar! Tomar tomar dolar, kadınlar ve silah...

Görenler inanamadı! Rize'de çay satışı bakın nasıl yapılıyor

Görenler inanamadı! Rize'de çay satışı bakın nasıl yapılıyor

Ünsal Ban'ın kaçış planı! İşte gitmeye çalıştığı ülke

Ünsal Ban'ın kaçış planı! İşte gitmeye çalıştığı ülke

Şişliği görünce doktora götürdü, her şey röntgende ortaya çıktı

Şişliği görünce doktora götürdü, her şey röntgende ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.