O belirtiler 'sessiz' kalp krizinin habercisi olabilir! Yorgunluk ve uyku bozukluğu varsa dikkat

Kalp krizi, dünya genelinde görülen önemli sağlık problemlerinden biri olmakta. Kalp krizi geçiren bireylerin yüzde 50'sinde erken kalp krizi belirtileri görülürken, bazı bireylerde ise 'sessiz kalp krizi' dediğimiz olay yaşanmakta. Zamanında tespit edilip tedavi uygulanmayan sessiz kalp krizi ise ileride büyük problemlere sebebiyet verebilmekte.

O BELİRTİLER 'SESSİZ KALP KRİZİ'NİN İŞARETİ OLABİLİR!

Normal şartlarda kendini pek çok farklı belirtiyle ele veren kalp krizinde göğüs ağrısı olarak da bilinen, göğüse gelip giden hafif ağrı ya da rahatsızlık hissi yaşanmaktadır.

Omuzda ağrı, boyun ve çene ağrısı, terleme, mide bulantısı veya kusma, baş dönmesi veya bayılma, nefes darlığı, şiddetli endişe veya karışıklık hissi gibi belirtilerin yaşandığı kalp krizi belirtileri ise kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir.

Ancak kalp krizine oldukça benzeyen sessiz kalp krizinde normal semptomlar ortaya çıkmamaktadır. Öyle ki sessiz kalp krizi geçiren biri çoğu kez durumun farkında bile olmayabilir. Yapılan araştırmalarda Amerikan Kalp Derneği tarafından her sene ortalama 170 bin Amerikalının farkında olmadan sessiz kalp krizi geçirdiği ortaya kondu.

KALP HASARINA NEDEN OLABİLİR!

Kalp krizine çok benzeyen sessiz kalp krizi, tam bir kalp krizinden daha az semptomatik olmakta ancak buna rağmen kalp hasarına neden olabilmektedir. Bu da ilerleyen süreçte kalp krizi geçirme riskini artıracaktır.

Sessiz kalp krizi belirtileri ise şunlardır:



Uyku bozuklukları yaşamak ve artan yorgunluk

Nefes darlığı ve kolay yorulma

Dinlendikten sonra kaybolan göğsünüzde, kollarınızda ya da çenenizde hafif şekilde bir rahatsızlık hissi

Karın ağrısı ya da mide ekşimesi

Ciltte yapışkanlık hissi

ESKİSİNDEN DAHA YORGUN HİSSEDEBİLİRSİNİZ

Eğer sessiz bir kalp krizi geçirdiyseniz, eskisinden daha fazla yorgun hissetmeniz mümkündür. Ayrıca egzersiz yapmakta da zorlanabilirsiniz. Eğer benzer belirtiler yaşıyorsanız kalp sağlığınızı korumak amaçlı bir kalp sağlığı uzmanına görünmelisiniz.

