HABER

O Bir Star’a ünlülerden destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 14:16 | Son Güncelleme

Yapımcı Çağlar Gündoğdu’nun Almanya’da ve Hüseyin Usta’nın İsviçre’de sosyal medya üzerinde başlattığı ’O Bir Star’ müzik ve ses yarışmasının ikinci turu başlıyor.

O Bir Star’a ünlülerden destek

Yapımcı Çağlar Gündoğdu’nun Almanya’da ve Hüseyin Usta’nın İsviçre’de sosyal medya üzerinde başlattığı ’O Bir Star’ müzik ve ses yarışmasının ikinci turu başlıyor. Ünlü sanatçıların destek verdiği yarışmanın ikinci turunda bir rekor kırıp 50 müzik yeteneklisi genci hayallerine kavuşturup klip ve şarkı yapılacak.

Yapımcı Çağlar Gündoğdu’nun Almanya’da ve Hüseyin Usta’nın İsviçre’de sosyal medya üzerinde başlattığı ve sunuculuğunu Aslı Kökçe’nin üstlendiği Avrupa basınında ses getiren ’O Bir Star’ müzik ve ses yarışmasının ikinci turu başlıyor. Yakın zamanda başlayacak olan O Bir Star yarışmasına dünya genelinden bin 400’ün üzerinde başvuru olduğu belirtilirken, ikinci turda bir rekor kırıp 50 müzik yeteneklisi genci hayallerine kavuşturup klip ve şarkı yapılarak dünyada bir ilki gerçekleştirileceği kaydedildi.
Müziğe yeteneği ve sesi olan gençlere hiçbir ücret alınmadan müziğe destek olarak başlatılan projenin mimarları Çağlar Gündoğdu ve Hüseyin Usta, Almanya ve İsviçre’de başlattıkları projeyle şu ana kadar 25 kisinin hayalini gerçekleştirerek her birine klip ve şarkı yaptılar.
Ayrıca dünyada ilk olan sosyal sorumluluk projesine Avrupa basınından övgü alırken, müzik dünyasından da usta sanatçılar Haktan, Murat Kurşun, Ferman Toprak gibi isimlerin projeye tam destek verdiğini açıkladı.

O Bir Star’a ünlülerden destek

Deniz çekilince ortaya çıktı! MuhteşemDeniz çekilince ortaya çıktı! Muhteşem
Türkiye’nin en büyük sanayi sitesinde önemli gelişmeTürkiye’nin en büyük sanayi sitesinde önemli gelişme
Kızılay’dan Mersin Emniyet Müdürlüğüne madalyaKızılay’dan Mersin Emniyet Müdürlüğüne madalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

'40 dakika ders, 40 dakika teneffüs' uygulaması başladı!

'40 dakika ders, 40 dakika teneffüs' uygulaması başladı!

"Sürüngenler" çetesinin estetik yaptıran lideri lüks rezidansta yakalandı!

"Sürüngenler" çetesinin estetik yaptıran lideri yakalandı

Anadolu Selçuklu Devleti'nden kalmıştı! Hızır İlyas Köşkü Gök Gözlemevi olacak

Tarihi köşk, Gök Gözlemevi olacak

Dev kayalar, 3 aracı hurdaya çevirdi

Dev kayalar, 3 aracı hurdaya çevirdi

Doğu Anadolu'da kış etkisini gösteriyor

Doğu Anadolu'da kış etkisini gösteriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.