AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 4 yaşında çocuğun tacize uğraması olayını siyasi malzeme konusu yapan ve kendini "yaşam koçu" olarak tanıtan Çolpan Işın Taner'in paylaşımına ilişkin, "O çocuğun elleri senin iki yakanda. Mahşerde ondan helallik almadan kurtulamayacaksın." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendini "yaşam koçu" olarak tanıtan Çolpan Işın Taner'in cinsel istismar olayıyla ilgili sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.

Usta, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İlahi ve adalet kelimelerini ağzına almayı hak etmeyen cani bir kafa. Bir çocuğun acısından kendine yaşam hakkı çıkaran Çolpan Işın Taner. O çocuğun elleri senin iki yakanda. Mahşerde ondan helallik almadan kurtulamayacaksın."

