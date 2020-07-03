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O dövme türü kanser riski taşıyor! Uzmanlardan uyarı geldi...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dövme yaptırmak özünde inanç temelli bir sanat formudur. Tarih boyunca köleliğin, bir yere aidiyetin simgesi olmuş dövmeler günümüzde ise insanların kendini ifade etmek için seçtiği yol. Peki dövme yaptırmanın sağlığımız açısından taşıdığı risklerle ilgili bir fikrimiz var mı? Dövme yaptırmayı düşünen herkesin aklından geçen o soru: Dövme yaptırmak cilt kanserine sebebiyet verir mi?

O dövme türü kanser riski taşıyor! Uzmanlardan uyarı geldi...

Artık gencinden yetişkinine, öğrencisinden memuruna, politikacısından oyuncusuna bedenini mürekkep ile kaplatan birçok insan görüyoruz ve doğal olarak bu konuyu merak ediyoruz. İşte sizi bununla ilgili aydınlatacak bir yazı!

İTHAL EDİLEN MÜREKKEPLERE DİKKAT

Avrupa Birliği, dövme ile ilgili yaptığı kimyasal araştırma ile başta Çin olmak üzere birçok ülkeden mürekkep ithal ettiklerini açıkladı. Dışarıdan alınan mürekkebin içindeki kimyasalları kimse yeterince sorgulamıyor.

SİYAH DÖVME MÜREKKEBİ

Dövmede en çok tercih edilen siyah dövme mürekkebi, içinde benzo (a) piren bulunduruyor. Uluslararasın Kanser Araştırmaları Ajansı bu maddeyi kanserojen madde olarak almış. Oldukça yaygın kullanıldığı için etkisi için bu dövme çeşidinden endişe duyuyoruz.

SOLMA DÖVME

Bu dövme, kanser araştırmacıları için endişe oluşturuyor. Nedeni ise bu çeşidin zamanla pigmentasyonunu kaybedip solmaya başlaması ve rengini kaybetmesi. Kansere neden olan bileşiklerin üretilmesine neden olabiliyor.

KARARTMA DÖVMELERİ

Araştırmacılar, yaptırmanın gerçekten sabır istediği karartma dövmelerin sadece kanserojen madde içermesiyle ilgili değil, vücudu kaplamasından dolayı da endişeli. Çünkü cilt kanserinin en erken belirtilerinden biri cilt pigmentasyonunun azalmasıdır. Karartma dövme yaptıran kişilerin vücudu ise mürekkeple kararmış olduğundan bu belirtiyi anlamak zorlaşıyor. Bu durumda erken teşhisin hayat kurtarma olasılığı güçleşiyor.

KANSERE SEBEP OLDUĞU KANITLANMIŞ DEĞİL

2015 yılında görülen bir cilt kanseri vakasında kişinin göğsündeki dövmenin bulunduğu alanda melanom görüldü. Ancak araştırmacılar kansere sebep olan şeyin dövme olduğunu kanıtlayamadı. Dövme sanatçısının mürekkep iğnesi ile zaten orada olan kansere çarpmış olabileceğini ve iğne yoluyla cildin diğer bölgelere yayıldığını öne sürdüler.

SİLDİRMEK DE RİSKLİ

Dövme işlemi derinin altına uygulandığından, ondan kurtulmak da maalesef çok kolay olmuyor. Günümüzde sildirme tedavisi için lazer tekniği uygulanıyor. Bu da direkt olarak cilt kanseri olmasa bile ona yol açacak çeşitli cilt hastalıklarına kapı aralıyor.

Yani dövmelerin cilt kanserine neden olacağını gösteren kesinleşmiş bir çalışma yok. Ancak siz yine de bu işlemi yaptırmadan önce çok dikkatli olmalısınız. Bedeninizi işinin ehli olduğuna emin olduğunuz sanatçılara teslim etmelisiniz. Mürekkebin nereden geldiğini sormak ayıp değil. Sonuçta söz konusu olan sağlığınız. Risk teşkil eden bir durumda hemen doktorunuzla görüşmelisiniz. Cilt kanseriniz varsa bu lekeler çıkartılır, dövmeniz bozulabilir ama cilt kanserini tedavi etmemenin sonuçları daha kötüdür.

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