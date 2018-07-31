O fotoğraflar kolay çekilmiyor! Bakın kamera arkasında neler oluyor

Kız arkadaşları için bin bir şekle giriyorlar!

Kız arkadaşları için şekilden şekile giriyorlar

1 / 21 Eğer instagram kullanan biriyseniz kadınların mükemmel fotoğraflarının sırrını merak etmişsinizdir. Kız arkadaşlarının kusursuz fotoğraf verebilmeleri için şekilden şekile giren erkekler oldukça dikkat çekiyor. İşte bu fotoğrafların da sırrı bunda yatıyor.

2 / 21 Boyfriends of Instagram (Instagram’daki erkek arkadaşlar) sayfasında yer alan fotoğraflar, sosyal medyanın azizliğine uğrayan erkeklerin yaşadığı gülünç durumları gözler önüne seriyor.

3 / 21 Kız arkadaşlarının Instagram’da paylaşacağı mükemmel fotoğrafları yakalamak için şekilden şekle giren erkekler; gerektiğinde kilometrelerce yol yapıp, dağ bayır demeden tırmanıp, sevgililerini en güzel açıdan fotoğraflamayı amaçlıyor.

4 / 21 Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline dönüşen bu girişim ile popüler Instagram fotoğraflarına bir de bu gözle bakın.

5 / 21 İşte sevgililerini mutlu etmek için zorlu şartlara göğüs geren ‘Instagram’daki erkek arkadaşlar’…

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