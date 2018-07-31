O fotoğraflar kolay çekilmiyor! Bakın kamera arkasında neler oluyor

Kız arkadaşları için bin bir şekle giriyorlar!
Kız arkadaşları için şekilden şekile giriyorlar
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Eğer instagram kullanan biriyseniz kadınların mükemmel fotoğraflarının sırrını merak etmişsinizdir. Kız arkadaşlarının kusursuz fotoğraf verebilmeleri için şekilden şekile giren erkekler oldukça dikkat çekiyor. İşte bu fotoğrafların da sırrı bunda yatıyor.
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Boyfriends of Instagram (Instagram’daki erkek arkadaşlar) sayfasında yer alan fotoğraflar, sosyal medyanın azizliğine uğrayan erkeklerin yaşadığı gülünç durumları gözler önüne seriyor.
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Kız arkadaşlarının Instagram’da paylaşacağı mükemmel fotoğrafları yakalamak için şekilden şekle giren erkekler; gerektiğinde kilometrelerce yol yapıp, dağ bayır demeden tırmanıp, sevgililerini en güzel açıdan fotoğraflamayı amaçlıyor.
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Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline dönüşen bu girişim ile popüler Instagram fotoğraflarına bir de bu gözle bakın.
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İşte sevgililerini mutlu etmek için zorlu şartlara göğüs geren ‘Instagram’daki erkek arkadaşlar’…
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