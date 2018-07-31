KADIN

O fotoğraflar kolay çekilmiyor! Bakın kamera arkasında neler oluyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 15:00 | Son Güncelleme

‘Instagram’daki erkek arkadaşlar’ sayfasında yayınlanan birbirinden komik kareler, sevgililerinin mükemmel fotoğraflarını çekmek için şekilden şekle giren cefakar erkeklerin yaşadıkları komik durumları gösterir nitelikte.

Kız arkadaşları için bin bir şekle giriyorlar!

Kız arkadaşları için şekilden şekile giriyorlar

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Eğer instagram kullanan biriyseniz kadınların mükemmel fotoğraflarının sırrını merak etmişsinizdir. Kız arkadaşlarının kusursuz fotoğraf verebilmeleri için şekilden şekile giren erkekler oldukça dikkat çekiyor. İşte bu fotoğrafların da sırrı bunda yatıyor.
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Boyfriends of Instagram (Instagram’daki erkek arkadaşlar) sayfasında yer alan fotoğraflar, sosyal medyanın azizliğine uğrayan erkeklerin yaşadığı gülünç durumları gözler önüne seriyor.
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Kız arkadaşlarının Instagram’da paylaşacağı mükemmel fotoğrafları yakalamak için şekilden şekle giren erkekler; gerektiğinde kilometrelerce yol yapıp, dağ bayır demeden tırmanıp, sevgililerini en güzel açıdan fotoğraflamayı amaçlıyor.
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Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline dönüşen bu girişim ile popüler Instagram fotoğraflarına bir de bu gözle bakın.
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İşte sevgililerini mutlu etmek için zorlu şartlara göğüs geren ‘Instagram’daki erkek arkadaşlar’…
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Instagram’daki erkek arkadaşlar Boyfriends of Instagram

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