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O fotoğrafları gazetede basılınca istifa etti!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.04.2020 10:01 | Son Güncelleme

İskoç özerk yönetiminin tıp konusundaki başdanışmanı Dr. Catherine Calderwood, ailesiyle birlikte ikinci evlerini ziyaret ettiği için polis tarafından uyarıldıktan sonra istifa etti.

O fotoğrafları gazetede basılınca istifa etti!

Calderwood ve ailesinin seyahatlerinin fotoğrafı Scottish Sun gazetesi tarafından yayınlanmıştı. Pazar günü öğlen saatlerinde özür dileyen Calderwood, görevine odaklanmaya devam edeceğini açıklamıştı. Calderwood, Pazar akşamı istifa etti.

İskoçya Emniyet Genel Müdürü Iain Livingstone da yerel polis memurlarının Calderwood'u uyardığını belirterek "Evlerden çıkmama kuralı istisnasız herkes için geçerlidir" dedi.

İskoç hükümeti geçen ay, İskoçya kırlarında ikinci evleri olanların izolasyona girmek için bölgeye gitmesini eleştirmiş, bunu "sorumsuzca bir davranış" olarak adlandırmıştı.

Scottish Sun, Calderwood'un ikamet ettiği Edinburgh'daki evine arabayla bir saat uzaklıkta olan Earlsferry'deki ikinci evinin yakınlarında ailesiyle golf oynarken görüntülendiğini aktarıyor.

Pazar öğlen konuyla ilgili bir açıklama yapan Dr. Calderwood "Ailemle birlikte sosyal mesafe kuralını sürekli uygulamış olsak da insanlara verdiğim tavsiyeyi kendimin uygulamadığını fark ettim. Bunun için özür dilerim" ifadelerini kullandı.

İskoç İşçi Partisi Sağlık Sözcüsü Monica Lennon ise hükümetin halka örnek olması gerektiğini söyleyerek Dr. Calderwood'u istifaye davet etti.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, pazar akşam saatlerinde Calderwood'un istifa ettiği açıklandı.

Birleşik Krallık'ta polis, daha küçük suçlar için uyarı cezası verebiliyor. Bunun için suçu işleyen kişinin de bunu kabul etmesi gerekiyor. Aksi takdirde zanlılar gözaltına alınabiliyor. Uyarı cezası alan kişi, hükümlü sayılmıyor. Fakat başka bir konudan ötürü mahkemeye çıkması gerekirse, polis uyarısı da orada ek bir delil olarak kullanılabiliyor.

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