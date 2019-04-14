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O geminin yeri uydudan tespit edilmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 18:50 | Son Güncelleme

MUĞLA'da düzenlenen 'Sıfır Atık Çalıştayı'na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, İzmir'in Foça ilçesinde geçen yılın Eylül ayında denize petrol yayan 'Harrier' adlı geminin yerinin, son sistem teknolojiyle uydudan tespit edildiğini belirtti.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'da düzenlenen 'Sıfır Atık Çalıştayı'na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, İzmir'in Foça ilçesinde geçen yılın Eylül ayında denize petrol yayan 'Harrier' adlı geminin yerinin, son sistem teknolojiyle uydudan tespit edildiğini belirtti. Birpınar, "Amerikan unsurlarına sistem için 2 bin dolar ödedik" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve atıkların geri dönüştürülmesi için hayata geçirilen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında Dalaman ilçesinde 'Çevre, Kıyı Alan Yönetimi, Sıfır Atık Çalıştayı' gerçekleştirildi. Otelde düzenlenen çalıştaya Çevre ve Şehircilik Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Deniz Temiz Derneği/TURMEPA Başkanı Dr. Şadan Kaptanoğlu Dikici, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Yoğun katılımın olduğu çalıştayda, Bakan Yardımcısı Birpınar konuştu. İzmir'in Foça ilçesinde geçen yılın Eylül ayında denize petrol yayan 'Harrier' adlı geminin yerinin, son sistem teknolojiyle uydudan tespit edildiğini dile getiren Birpınar, şunları söyledi: "1 litre, 100 litre ve 1000 litre de olsa denizi kirletenin cezasının ağır olması gerektiğini düşünüyorum. Foça'daki olayda gece yarısı bütün tanker denize boşaltılmış. Amerikan unsurlarıyla saniye saniye kirliliği 24 saat uydudan izledik ve gemiyi öyle tespit ettik. Bunun için 2 bin dolar para verdik. Son teknolojiyi kullanarak cezayı öyle yazdık. Sıkıntılar varsa bunları düzeltemeye hazırız. Bir şeyi unutmamalıyız. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekillerine teşekkür ediyorum. 'Çevre Kanunu' oy birliğiyle geçti. Bütün partiler bize destek verdi; ama bir şey gördük. Herhangi bir cezanın azaltılmasını talep ettiğimizde bütün partiler karşı çıkıyor. Cezaları düşürmek çok kolay değil. Onunla ilgili size teminat veremem. Çevre cezalarının düşürülmesine meclisimiz karşı çıkıyor. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Tüm vekiller ile tek tek görüşülüp ikna edilmesi gerekiyor. Yazdığımız cezalar konusunda herkes bizi haklı bulmuştur. Vekillerimize ve yargı mensuplarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çevre meselesi orta bir meseledir ve siyaset üstüdür. Aynı havayı soluyoruz, aynı suyu içiyoruz."

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