HABER

O iddia çok tartışılmıştı! Suudi yetkililer kabul etti!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.10.2018 10:21 | Son Güncelleme

ABD menşeli Associated Press'e konuşan Suudi yetkililer, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasını gizlemek için dublör kullandıklarını kabul etti.

Amerikan AP haber ajansı, Suudi Arabistan'daki kaynaklarıyla konuşarak, Cemal Kaşıkçı'nın kıyafetlerini ve gözlüğünü kullanarak, Suudi gazetecinin kayboluşunu gizlemeye çalışan dublörü teyit etti.

Ajansa konuşan iki üst düzey Suudi yetkili, dublörün amacının "Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan çıkarılarak güvenli bir yerde sorgulanması" olduğunu söyledi.

İsimlerinin açıklanmamasını şart koşan Suudi yetkililer, “önceki Kral Abdullah’ın verdiği talimat doğrultusunda Kaşıkçı’yı ülkesine ulusal diyalog için döndürmeye çalıştıklarını” savundu.

Ancak Kaşıkçı’nın bağırması üzerine müdahale edildiği ve Suudi gazetecinin yanlışlıkla yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

PARTNERDilencinin yaptığını görenler... Herkesi kandırmışDilencinin yaptığını görenler... Herkesi kandırmış
Toplantının ortasında ayakkabısını eline alıp...Toplantının ortasında ayakkabısını eline alıp...
Diz çöktürüp başına silah dayadılar! Sonrası korkunçDiz çöktürüp başına silah dayadılar! Sonrası korkunç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kaşıkçı Suudi Arabistan Associated Press Cemal Kaşıkçı Kral Abdullah dublör

En Çok Okunan Haberler

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam! (Erdoğan'ın maaşı ne kadar?)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam! (Erdoğan'ın maaşı ne kadar?)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli öldü mü? Oktay Kaynarca ayrıldı mı? EDHO 112. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli öldü mü? Oktay Kaynarca ayrıldı mı? EDHO 112. son bölüm final sahnesi izle

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en uzun deniz köprüsünü açtı

Dünyanın en uzun deniz köprüsünü açtı

Ünlü oyuncu itiraf etti: Karşımda mastürbasyon yaptı

Ünlü oyuncu itiraf etti: Karşımda mastürbasyon yaptı

Toplantının ortasında ayakkabısını eline alıp...

Toplantının ortasında ayakkabısını eline alıp...

Diz çöktürüp başına silah dayadılar! Sonrası korkunç

Diz çöktürüp başına silah dayadılar! Sonrası korkunç

Erdoğan için 'yeni bir pazarlık' iddiası

Erdoğan için 'yeni bir pazarlık' iddiası

Almanya'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı

Almanya'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.