O iddia gündemi sarsmıştı! Trump'tan Çin'e zehir zemberek koronavirüs sözleri

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian geçtiğimiz hafta ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörünün ABD’de gripten öldükleri açıklanan kişilerin aslında koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybetmiş olduğu yönündeki açıklamalarına atıfta bulunarak Wuhan’a virüsü ABD ordusunun getirmiş olduğundan şüphelendiklerini belirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında söz konusu iddiaları reddetti.

"ÇİN YANLIŞ BİLGİ VERİYOR"

Trump düzenlediği basın toplantısında, "Çin, ordumuzun virüsü onlara götürdüğüne dair yanlış bilgi veriyor. Bu yanlış. Nereden geldiğini söylemeliyim. Çin’den geldi. Askerimiz bu virüsü kimseye getirmedi" dedi.

"ÇİN VİRÜSÜ OLARAK BAHSETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Trump, koronavirüsten "Çin virüsü" olarak bahsetmeye devam edeceğini belirterek, "Çin, ordumuzun onlara virüsü götürdüğü iddiasını yalanlayana kadar bunu söylemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

CDC direktörü Robert Redford’un söz konusu açıklaması üzerine Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Liian, "Sıfır hasta durumu ABD’de ne zaman başladı? Kaç kişi şu anda enfekte? Salgını Wuhan’a getiren ABD ordusu olabilir. Şeffaf olun" çağrısı yapmıştı. Sözcünün bu açıklamaları ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Çin’in Washington büyükelçisini çağırmasına yol açtı. ABD’li yetkililer Pekin’i “tuhaf söylentiler” yaymakla suçladı.

Trump ayrıca Twittter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, Çin virüsünden etkilenen havayolları ve diğerleri endüstrileri güçlü bir şekilde destekleyecek" mesajını verdi. (İHA)

