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O il beyaza büründü! ‘Mevsim kurak gidiyordu su bulamıyorduk’ dedi… Güne kar yağışıyla uyandılar işe ve okula kar altında gittiler

13.03.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta sabah başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürürken çiçek açan meyve ağaçları da kar altında kaldı. Kar yağmasından memnun olduklarını belirten vatandaşlar "Kar yağması iyi oldu, mevsim kurak gidiyordu, su bulamıyorduk." ifadelerini kullandı. Sabah güne kar yağışıyla başlayan vatandaşlar işlerine ve okullarına da kar yağışı altında gittiler. Kentte kar ve sağanak yağışın hafta boyunca etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen kar yağışı geldi. Yozgat’ta da uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, hissedilir derece düşüşle birlikte önce yerini sağanak yağışa sonra da kar yağışına bıraktı. Yozgatlılar uzun bir aranın ardından güne kar yağışı ile uyandı. Hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü kent, kar yağışının ardından beyaza büründü. İl merkezinde çiçek açan badem ve kayısı ağaçları da kar altında kaldı. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

"KAR YAĞMASI İYİ OLDU! SU BULAMIYORDUK"

Vatandaşlardan Lütfiye Akyürek, AA muhabirine, "Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır sözü gerçek oldu. Kar yağması iyi oldu, mevsim kurak gidiyordu, su bulamıyorduk. Allah'a şükür." dedi. Yaşar Özayan da yağmurun arkasından kar yağdığını ifade ederek, "İnşallah sularımız bol olur, göletlerimiz dolar." diye konuştu.

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HAFTA BOYUNCA ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

Öğrenciler okullarına, çalışanlar da mesailerine kar yağışı altında gitti. Kentte kar ve sağanak yağışlı havanın hafta boyunca etkili olması bekleniyor.

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"BÖYLE GİDERSE BARAJLARIMIZ DOLAR"

Kuraklığa karşı karın yağmasını memnuniyetle karşıladığını söyleyen İbrahim Çay, “Dün yağmur çok güzel yağdı, bugün de kar yağışı var. Bu hafta böyle giderse barajlarımız göletlerimiz dolar inşallah. İnşallah bereketli bir kış mevsimi geçiririz. Çok mutluyuz kar yağışına, uzun süredir su ile ilgili sıkıntı çekiyorduk. İnşallah bir daha bu sıkıntıyı çekmeyiz” dedi. (İHA/AA)

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hava durumu Yozgat kar

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