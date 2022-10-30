O ilden peş peşe trafik kazası haberleri! 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

A.K idaresindeki otomobil ile H.Y yönetimindeki otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun Hazımoğlu Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralı sürücüler ve otomobillerdeki 5 kişi ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü H.Y ve yolcu C.K, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobillerin kafa kafaya çarpışmasının ardından kaza sonrasında yolda ilerleyen araçların durması, sağlık ile polis ekiplerinin olay yerine gelmesi ve yaralılara müdahalesi yer aldı.

İŞÇİ SERVİSİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Gaziantep'teki diğer kaza ise akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Yaşar Toplar hayatını kaybetti, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı.

Sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile servis minibüsü kavşakta çarpıştı. Kazada, minibüs ve otomobilde bulunan 16 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Yaşar Toplar, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaralanan İbrahim B., Yusuf D., Yunus K., Şahin Z., Mehmet Ç., Kasım K., Yılmaz K., Mehmet C,, Mehmet Ş., Cemil B., Mehmet Ö., Mehmet A., Mehmet Y., Yusuf K, ve Yakup Y.'nin tedavilerine devam ediliyor. 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA-AA)

