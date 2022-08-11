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O Kız dizisinin konusu nedir? O Kız dizisinin oyuncuları kimler?

11.08.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakın süreçte Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan O Kız dizisinin oyuncuları ve konusu merak edilmeye başlandı. Sırma Yanık'ın senaryosunu yazdığı dizide yönetmenliği ise Özlem Günhan üstleniyor. Peki O Kız dizisi konusu nedir? O Kız dizisi oyuncuları kimler? İşte konusu ve karakterleri!

O Kız dizisinin konusu nedir? O Kız dizisinin oyuncuları kimler?

Yapımı Content House üstlendiği O Kız dizisi yakında Kanal D'de ekrana gelecek. Erkan Petekkaya ve Sezin Akbaşoğulları gibi pek çok isim de dizide rol alacak. Peki O Kız dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

O KIZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

O Kız dizisi oyuncuları ve konusu merak edilmeye başlandı. Dizide oyuncular arasında yer alan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, Kadir karakterine hayat verecek. Kadir, dizide 45 yaşında olmasına rağmen hayatı 5 yaşında bir çocuğun saflığıyla algılamaktadır. Ancak hayat acımasız olsa da gelişecek olaylarla içindeki bitmek bilmeyen sevgi çevresindeki herkesi sarıp sarmalayacak.

O KIZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

O Kız dizisinin oyuncu kadrosu da netleşti. Kanal D'de yayınlanacak olan dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Erkan Petekkaya(Kadir),
Sezin Akbaşoğulları (Sitare),
Cengiz Orhonlu(Ozan),
Dilin Döğer (Zeynep),
Macit Koper (İsmail),
Deniz Bakacak (Seda),
Mustafa Konak (Yusuf),
Nehir Gökdemir (Esma),
Ece Efe(İpek),
Göktuğ Yıldırım (Mustafa),
Cem Kurtoğlu (Arkın),
Zeynep Sönmez (Seher).
Asiye Dinçsoy (Türkan),
Orhan Kılıç (Fevzi),
Ayten Uncuoğlu (Fatma),
Münire Apaydın (Nimet),
Ilgın Çakır (Mine),
Melih Selçuk (Salih).

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Kanal D
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