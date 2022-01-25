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  4. O mesajlar okununca... Esmanur'u annesi boğarak öldürmüştü! Cinayetin sebebi ortaya çıktı

O mesajlar okununca... Esmanur'u annesi boğarak öldürmüştü! Cinayetin sebebi ortaya çıktı

25.01.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liseli Esmanur Çakmak'ın cinayetinde şoke eden detaylar ortaya çıktı. Kızını elleriyle boğarak öldüren annenin yasak ilişkisi ortaya çıkmasın diye cinayeti işlediği öğrenildi. Kan donduran gerçek, Esmanur'un erkek arkadaşıyla telefon mesajlaşmalarının incelenmesiyle anlaşıldı. Esmanur'un annesi tarafından mesajlarla sık sık tehdit edildiği de görüldü.

O mesajlar okununca... Esmanur'u annesi boğarak öldürmüştü! Cinayetin sebebi ortaya çıktı

Ankara’nın Mamak ilçesinde 18 yaşındaki Esmanur Çakmak’ın ölümü üzerine yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Evde iple asılı bir şekilde kızını bulduğu yönünde ifade veren anne H.Ç.’nin, kızını kendi elleriyle boğduğu ve yasak ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında anne-kızın telefonları incelemeye alındı.

TELEFON MESAJLAŞMALARI ORTAYA ÇIKARDI

Yapılan inceleme sonrası Esmanur’un erkek arkadaşıyla mesajlarındaki yazışma dikkat çekti. Mesajlarda Esmanur’un erkek arkadaşına, annesinin bir başkasıyla ilişkisi olduğunu öğrendiğini ve bu konuda annesiyle sürekli tartıştıkları ortaya çıktı.

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ANNEDEN TEHDİT MESAJLARI

Ayrıca Esmanur’un defalarca annesi tarafından tehdit edildiği de mesajlarda görüldü. Olay sonrası suçunu itiraf eden anne H.Ç., çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince ‘alt soydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan tutuklandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara
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