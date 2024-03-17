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  4. O program çok konuşulmuştu! Muharrem İnce'den Oğuzhan Uğur'a sitem: Beni harcadı

O program çok konuşulmuştu! Muharrem İnce'den Oğuzhan Uğur'a sitem: Beni harcadı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
17.03.2024 17:12
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin geçen sene Oğuzhan Uğur'un programına katılması büyük olay olmuştu. Programın fragmanında imajının zedelendiğini ifade eden İnce, Oğuzhan Uğur'a sitemde bulundu.

O program çok konuşulmuştu! Muharrem İnce'den Oğuzhan Uğur'a sitem: Beni harcadı

14 Mayıs seçimleri öncesinde Oğuzhan Uğur'un Babala TV isimli youtube kanalındaki programa konuk olan Muharrem İnce, gelen sorulara sinirlenerek sesini yükseltmiş, bu durum sosyal medyada büyük tepkiyle karşılanmıştı.

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İNCE'DEN UĞUR'A SERT TEPKİ: BENİ HARCADI

Muharrem İnce, o programdan sonra seçmen nezdinde imajının zedelendiğini ifade ederek Oğuzhan Uğur'a bazı suçlamalar yöneltti.

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İnce, "Tamamını izleselerdi bana hak vereceklerdi ama tanıtımı berbat etti her şeyi. Doğru bir şey yapmadı yani. Çok izlettirmek uğruna beni harcadı" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnce Oğuzhan Uğur Memleket Partisi Babala TV
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