O program çok konuşulmuştu! Muharrem İnce'den Oğuzhan Uğur'a sitem: Beni harcadı

14 Mayıs seçimleri öncesinde Oğuzhan Uğur'un Babala TV isimli youtube kanalındaki programa konuk olan Muharrem İnce, gelen sorulara sinirlenerek sesini yükseltmiş, bu durum sosyal medyada büyük tepkiyle karşılanmıştı.

İNCE'DEN UĞUR'A SERT TEPKİ: BENİ HARCADI

Muharrem İnce, o programdan sonra seçmen nezdinde imajının zedelendiğini ifade ederek Oğuzhan Uğur'a bazı suçlamalar yöneltti.

İnce, "Tamamını izleselerdi bana hak vereceklerdi ama tanıtımı berbat etti her şeyi. Doğru bir şey yapmadı yani. Çok izlettirmek uğruna beni harcadı" ifadelerini kullandı.







