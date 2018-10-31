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"O Ses Çocuklar" yarışmacısının hastanede ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 16:49 | Son Güncelleme

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı: - "Gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkarılması amacıyla olaya ilişkin başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülüyor"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "O Ses Çocuklar" yarışmacısı Nazar Nur Kaya'nın vefatına ilişkin başlattığı soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Hatice Kaya'nın 23 Ekim'de müracaat ederek, "kardeşi Nazar Nur Kaya'nın yaklaşık 20 gün önce kusma-bulantı şikayetiyle Ümraniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne gittiğini, yapılan tetkik sonucu kardeşine lupus hastalığı teşhisi konulduğunu, aynı yerde yatarak tedavi gören kardeşinin bitkisel yaşama girdiğini, kardeşinin tedavisinde kusuru bulunan doktor ve hemşirelerden şikayetçi olduğunu" beyan etmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında 25 Ekim'de şikayet edilen kamu görevlileri hakkında 4483 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda İstanbul Valiliği'nden soruşturma izni talep edildiği, soruşturma devam ederken Nazar Nur Kaya'nın 30 Ekim'de aynı hastanede vefat ettiğinin öğrenildiği ifade edildi.

Kaya'nın cenazesinin, ölüm sebebinin tespit edilmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiğini aktarılan açıklamada, ölüm sebebine dair otopsi raporunun henüz Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşmadığı, maddi gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkarılması amacıyla başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

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"O Ses Çocuklar" yarışmacısı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Nazar Nur Kaya'

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