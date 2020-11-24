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O sorunun ilacı! 1 çay kaşığı vazelin cilde neler neler yapıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bugün geçmişi çok eskiye dayanan vazelinin cilde katkılarını öğrendik. Vazelin yüze sürülür mü? Çatlaklara vazelin iyi gelir mi? Vazelinin cilde faydalarına dair merak edilenleri öğrenmek için buyurun detaylara...

O sorunun ilacı! 1 çay kaşığı vazelin cilde neler neler yapıyor

1859 yılında Robert Chesebrough isimli Amerikalı kimyager tarafından bulunan vazelin tamamen tesadüfen keşfediliyor. Kimyagerin petrol kuyularını incelemek üzere gittiği sırada bir madde dikkatini çekiyor ve bu maddenin işçilerin yaralarına iyi geldiğini gözlemliyor. Chesebrough bu maddeyi petrolden tamamen arındırarak jel halinde piyasaya sürüyor ve "vaseline" adıyla kayıt ettiriyor. 1859'lardan günümüze kadar gelen yoğun nemlendirici özelliği ile vazelin cilt bakımında büyük bir rol oynuyor. Ekonomik çözümler sunması ile tercih edilen vazelin kuru, nemsiz ve çatlayan cilt yapısı için birebir olarak sorun gidericidir.

VAZELİNİN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

  • Vazelin cildi yoğun bir şekilde nemlendirir. Cilt kuruluğunu önler ve pul pul dökülmesini engeller.
  • Ciltte oluşan kesik ve yara izlerinde oldukça etkilidir. Özellikle kurumuş yaraların üzerinde vazelin sürerek iyileşme sürecinin rahat ve hızlı bir şekilde geçmesini sağlayabilirsiniz.
  • Suda çözünmeyen yapısı ile vazelini güneşten korunmak için de kullanabilirsiniz. Aynı zamanda güneş yanıklarının iyileşmesi için vazelin etkili olur.
  • Gözaltı morlukları, diz ve dirsek kararmaları gibi cildin koyulaşan bölgelerinde rengin açılması için vazelin kullanabilirsiniz.
  • Kanamayı durdur ve onarıcı etkisi ile cildi besler.
  • Havaların ısınması ile meydan gelen pişik gibi cilt tahrişleri vazelin ile sağlıklı bir şekilde giderilebilir.
  • Besleyici ve nemlendirici krem olma özelliğiyle vazelin göz çevresi bakımında da faydalıdır. Özellikle kaz ayakları ve göz çevresi kırışıklıklarının giderilmesini sağlar.
  • Vücutta oluşan çatlaklar vazelin ile giderilir.
  • Vazelinin sivilce ve akne sorunlarını yok etme konusunda etkili olduğunu belirtmek gerekir. Ancak vazelinin yoğun ve yağlı yapısının gözenekleri tıkamaması için eriterek yüze sürülmelidir. Aynı zamanda vazelinin yüz için kullanılan miktarının çok iyi ayarlanması da gerekir.
  • Yüzünüzdeki makyajı vazelin sayesinde hiç acıtmadan kolayca temizleyebilirsiniz.
  • Gün içerisinde dağılan veya karışık görünen kaşlarınızı vazelin ile düzelterek sabitleyebilirsiniz.
  • Kurumuş, çatlamış dudaklarınızı vazelin ile nemlendirerek daha parlak bir görünüm elde edebilirsiniz. Ruj sürmeden önce vazelin ile dudaklarınızı nemlendirmek rujun kalıcılığını bir kat daha arttırır.

VAZELİN İLE HAZIRLANABİLECEK CİLT BAKIM MASKELERİ

Vazelini özellikle yüz maskelerinde kullanırken dozuna dikkat etmek gerekir. Çünkü nem ve yağ dengesi bozulan bir cilt sivilce, akne ve siyah nokta problemleri ile boğuşmak zorunda kalırlar.

Yumurta Sarısı + Zeytinyağı + Vazelin

1 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı vazelin kırışıklık giderici maskenin yapımı için yeterli olur. İlk adımda vazelini mikrodalga fırın ya da benmari usulü eritin. Eritilen vazelinin içine yumurta sarısı ve zeytinyağını ekleyip karıştırın. Hazırladığınız kremi yüzünüze sürerek 1 saat bekletin ve ılık su ile durulayın.

Vazelin + Bal + Zeytinyağı

2 yemek kaşığı vazelin, 1 yemek kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı maske için kullanılacak malzemelerdir. İlk olarak vazelini eritin. Eritilen vazelinin içine bal ve zeytinyağını ekleyin. Hazırladığınız kremi alnınıza sürün ve yavaşça yayın. Durulamadan ya da temizlemeden cildinizin bu kremi emmesini bekleyin.

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