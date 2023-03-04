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O soruya tek kelimeyle yanıt verdi! Akşener'in açıklamalarından sonra... CHP'li büyükşehir belediye başkanları Kılıçdaroğlu ile görüştü

04.03.2023 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasette peş peşe sıcak gelişmeler yaşanıyor. İYİ Parti lideri Akşener'in dünkü açıklamalarının ardından gözler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a çevrilmişti. Yavaş ve İmamoğlu'nun yaptığı açıklamalar da çok konuşulmuştu. Son olarak CHP'li büyükşehir belediye başkanları CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, parti genel merkez binasına girerken kendisine yöneltilen soruya tek kelimeyle yanıt verdi. İşte detaylar...

O soruya tek kelimeyle yanıt verdi! Akşener'in açıklamalarından sonra... CHP'li büyükşehir belediye başkanları Kılıçdaroğlu ile görüştü

Siyaset gündeminde peşi sıra yaşanan önemli gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Dün, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine dair açıklama yapmış ve Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a çağrıda bulunmuştu. Gündem yaratan o açıklamalardan sonra Yavaş ve İmamoğlu'ndan da açıklama gelmişti. Son olarak CHP’nin 10 büyükşehir belediye başkanı bugün partilerinin genel merkez binasına geldi. Bunun üzerine, CHP'li belediye başkanları saat 13.00'te başlayacak olağanüstü MYK toplantısı öncesi Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile görüştü.

TEK KELİMEYLE YANIT VERDİ: TALİHSİZLİK

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, parti genel merkez binasına gelişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Neler söyleyeceğimiz belli. Genel Başkanımızı destekliyoruz. Fikrimizde en ufak bir değişiklik olmadı. Demokrasi yolunda mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarını sorması üzerine Büyükerşen, “Talihsizlik” yanıtını verdi.

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"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ, GENEL BAŞKANIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU OLACAKTIR"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise "Genel Başkanımızla görüşeceğiz. Bizim kararımız başından beri ortak karar alıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır. Tam desteği kendisine vereceğiz bugün. İnanıyorum ki sonuç istediğimiz gibi olacak. Her şey çok güzel olacak" diye konuştu.

"BANA GÖRE ÇOK YANLIŞ, DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

Yine bir gazetecinin Akşener’in açıklamalarını sorması üzerine ise Albayrak, "Anlayamadım, biz de bir anlam veremedik, üstelik de açıklamalarındaki 'Ekrem Bey ve Mansur Beyi göreve davet ediyorum' açıklaması bana göre çok yanlış, düşündürücü. Sanıyorum bugün temaslardan sonra bazı şeyler daha netleşecek diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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DEPREM NEDENİYLE TOPLANTIYA SADECE LÜTFÜ SAVAŞ KATILMADI

Toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise deprem nedeniyle toplantıya katılmadı.

TOPLANTIDAN SONRA 3 İSİM ÖZEL GÖRÜŞTÜ

Bu arada Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın toplantının ardından bir süre daha Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile özel görüştüğü öğrenildi. (İHA/AA)

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