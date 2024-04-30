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    4. O tarihlere dikkat: Mayıs ayı ay takvimi belli oldu!

    O tarihlere dikkat: Mayıs ayı ay takvimi belli oldu!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    30.04.2024 10:09
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    Mayıs ayına özel gün gün ay takvimi belli oldu. Bu takvime göre spora, diyete, bir işe başlamak veya saç ve cilt bakımı, diş operasyonları gibi belirli planlar için en uygun tarihleri seçebilirsiniz. Astroloji meraklılarının severek takip ettiği mayıs ayı ay takvimine haberimizden ulaşabilirsiniz.

    O tarihlere dikkat: Mayıs ayı ay takvimi belli oldu!

    Her aya özel ay takvimi bulunuyor. Astroloji severlerin yakından takip ettiği ay takvimi, mayıs ayı için belli oldu. Astrolog Güler'in paylaştığı takvime göre bu ay yapacağınız bazı planlarınız için gönül rahatlığıyla en uygun tarihi seçebilirsiniz.

    MAYIS AYI AY TAKVİMİ

    saç boyamak

    İstenilen Renk Tonu için Saç boyama: 5,6,7,14,15,16,17,18,26,27 Mayıs

    düzenli saç kesimi

    Saçların Çabuk Uzaması için Uygun Kesim Tarihi: 14,15 Mayıs

    saç maskeleri ve yağlar

    Yıpranmış Saçlara Bakım Zamanı: 22,23,24,25,26,27 Mayıs

    lazer epilasyon

    Epilasyon: 5,6,7,26,27 Mayıs

    tırnak temizleme

    Manikür- Pedikür İçin Uygun Zaman: 26,27 Mayıs

    bal ve tarçın maskes

    Cilt Yenileyici ve Leke Giderici Maske: 5,6,26,27 Mayıs

    kaş bakım

    Kaş Gürleşmesi İçin Uygun Bakım Zamanı: 14,15 Mayıs

    detoks

    Detoks: 7,8,9,22,23,24,25 Mayıs

    spor

    Spora Başlama: 14,15 Mayıs

    salata sağlıklı beslenme

    Diyete Başlama: 1,2,3,4,25,26,27,28,29,30 Mayıs

    elektronik sigara

    Sigara veya madde bağımlılığından Kurtulmak İçin: 9 Mayıs

    Ayakta Nasır, Siğil Tedavisi:1,2,29 Mayıs

    Varis Tedavisi: 1,2,26,27,28,29 Mayıs

    hasta kadın

    Ameliyat: 1,2,3,4,5,6,7,27,28,29,30 Mayıs

    diş operasyonları

    Diş Operasyonları: 1,2,3,28,29,30 Mayıs

    Ayak ve Refleksoloji Masajı: 3,4,30 Mayıs

    Vitrin


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