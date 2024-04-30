O tarihlere dikkat: Mayıs ayı ay takvimi belli oldu!

Her aya özel ay takvimi bulunuyor. Astroloji severlerin yakından takip ettiği ay takvimi, mayıs ayı için belli oldu. Astrolog Güler'in paylaştığı takvime göre bu ay yapacağınız bazı planlarınız için gönül rahatlığıyla en uygun tarihi seçebilirsiniz.

MAYIS AYI AY TAKVİMİ

İstenilen Renk Tonu için Saç boyama: 5,6,7,14,15,16,17,18,26,27 Mayıs

Saçların Çabuk Uzaması için Uygun Kesim Tarihi: 14,15 Mayıs

Yıpranmış Saçlara Bakım Zamanı: 22,23,24,25,26,27 Mayıs

Epilasyon: 5,6,7,26,27 Mayıs

Manikür- Pedikür İçin Uygun Zaman: 26,27 Mayıs

Cilt Yenileyici ve Leke Giderici Maske: 5,6,26,27 Mayıs

Kaş Gürleşmesi İçin Uygun Bakım Zamanı: 14,15 Mayıs

Detoks: 7,8,9,22,23,24,25 Mayıs

Spora Başlama: 14,15 Mayıs

Diyete Başlama: 1,2,3,4,25,26,27,28,29,30 Mayıs

Sigara veya madde bağımlılığından Kurtulmak İçin: 9 Mayıs

Ayakta Nasır, Siğil Tedavisi:1,2,29 Mayıs

Varis Tedavisi: 1,2,26,27,28,29 Mayıs

Ameliyat: 1,2,3,4,5,6,7,27,28,29,30 Mayıs

Diş Operasyonları: 1,2,3,28,29,30 Mayıs

Ayak ve Refleksoloji Masajı: 3,4,30 Mayıs







