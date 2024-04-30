O tarihlere dikkat: Mayıs ayı ay takvimi belli oldu!

Her aya özel ay takvimi bulunuyor. Astroloji severlerin yakından takip ettiği ay takvimi, mayıs ayı için belli oldu. Astrolog Güler'in paylaştığı takvime göre bu ay yapacağınız bazı planlarınız için gönül rahatlığıyla en uygun tarihi seçebilirsiniz.
İstenilen Renk Tonu için Saç boyama: 5,6,7,14,15,16,17,18,26,27 Mayıs
Saçların Çabuk Uzaması için Uygun Kesim Tarihi: 14,15 Mayıs
Yıpranmış Saçlara Bakım Zamanı: 22,23,24,25,26,27 Mayıs
Epilasyon: 5,6,7,26,27 Mayıs
Manikür- Pedikür İçin Uygun Zaman: 26,27 Mayıs
Cilt Yenileyici ve Leke Giderici Maske: 5,6,26,27 Mayıs
Kaş Gürleşmesi İçin Uygun Bakım Zamanı: 14,15 Mayıs
Detoks: 7,8,9,22,23,24,25 Mayıs
Spora Başlama: 14,15 Mayıs
Diyete Başlama: 1,2,3,4,25,26,27,28,29,30 Mayıs
Sigara veya madde bağımlılığından Kurtulmak İçin: 9 Mayıs
Ayakta Nasır, Siğil Tedavisi:1,2,29 Mayıs
Varis Tedavisi: 1,2,26,27,28,29 Mayıs
Ameliyat: 1,2,3,4,5,6,7,27,28,29,30 Mayıs
Diş Operasyonları: 1,2,3,28,29,30 Mayıs
Ayak ve Refleksoloji Masajı: 3,4,30 Mayıs