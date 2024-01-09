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    4. O tarihleri sakın kaçırmayın! Ocak ayı astrolojik takvimi belli oldu! Plan yapmadan önce mutlaka bilmelisiniz

    O tarihleri sakın kaçırmayın! Ocak ayı astrolojik takvimi belli oldu! Plan yapmadan önce mutlaka bilmelisiniz

    09.01.2024 10:36 | Son Güncelleme:
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    Astroloji günlük yaşamımızın her alanını yakından ilgilendiriyor. Kasım ayının gelmesi ile beraber her ay yakından takip edilen astrolojik takvim de gündeme geldi. "Bu ay hangi gün nelere dikkat etmeliyiz, hangi tarihlerde planımızı gerçekleştirmeliyiz?" diye soruyorsanız cevabı haberimizde.

    Yeni yılın ilk ayının gelmesi ile beraber her ay için özel olarak hazırlanan astolojik takvim merak edildi. Bu takvime göre saç kesimi, işe başlama, ameliyat, diyete başlama ve spora başlama gibi önemli işlerinizi yapabilir ve daha etkili sonuçlar alabilirsiniz. İşte 2024 Ocak ayı astrolojik takvimi...

    2024 OCAK AYI ASTOLOJİK TAKVİMİ!

    Kolay Saç Uzaması İçin Kesim: 25,26,27 Ocak

    Yıpranmış Saçlara Bakım:25,26,27 Ocak

    Saç Boyama İşlemi İçin:25,26,27,28,29 Ocak

    saç bakım

    Spora Başlama :8,9,10,16,25,26,27 Ocak

    Kaş Bakımı: 25,26,27 Ocak

    Detoks İşlemi:10,11,12,23,25,26,27 Ocak

    detoks

    Evde Tamirat- Tadilat İçin Uygun Günler:8,9,25,26,27 Ocak

    Ev Temizliği:4,5,6,7,9,12,13,21,27,30,31 Ocak

    Diyete Başlama: 4,5,6,27,28,29,30,31 Ocak

    basen kilo verme zayıflama

    Ameliyat:4,5,6,7,8,9,10,1128,29,30,31 Ocak

    Epilasyon:4,5,10,11 30,31 Ocak

    lazer epilasyon

    Sözleşme İmzalama, Evlilik İçin Uygun Tarihler: 4,5,8,9,16,21,30,31 Ocak

    Diş Operasyonları: 4,5,6,7,829,30,31 Ocak

    diş operasyonları

    Nasır Ve Siğil Tedavisi: 4,5,6 Ocak

    Yıpranmış Ve Dökülen Saçlara Bakım: 10,11,24 Ocak

    Saç Boyama İçin İdeal Günler: 10,11,16,17,18,19,20 Ocak

    Manikür, Pedikür İşlemeleri İçin Uygun Zaman: 10,11 Ocak

    Rahatlatıcı Masaj:10,11,21,22 Ocak

    Cilt Yenileyici Maske: 10,11,16,17 Ocak

    aloe vera cilt

    Hukuksal Sorunların Çözümü: 8 Ocak

    Varis Tedavisi İçin Uygun Günler: 10,11 Ocak

    Gayrimenkul Alım Satım İçin Uygun Günler: 10,11,16 Ocak

    Ayak Ve Refleksoloji Masajı: 14,15 Ocak

    Küslükleri Bitirmek İçin Uygun Günler: 14 Ocak

    Kaş Bakımı İçin Uygun Günler: 16,17 Ocak

    Bütçe Planlama İçin Uygun Günler: 18,19,20 Ocak

    İş Tanıtımı Yapma, İş Başvurusunda Bulunma İçin Uygun Günler: 21,22 Ocak

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    Astroloji basen ilik refleks 22 ocak
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