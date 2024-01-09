O tarihleri sakın kaçırmayın! Ocak ayı astrolojik takvimi belli oldu! Plan yapmadan önce mutlaka bilmelisiniz

Yeni yılın ilk ayının gelmesi ile beraber her ay için özel olarak hazırlanan astolojik takvim merak edildi. Bu takvime göre saç kesimi, işe başlama, ameliyat, diyete başlama ve spora başlama gibi önemli işlerinizi yapabilir ve daha etkili sonuçlar alabilirsiniz. İşte 2024 Ocak ayı astrolojik takvimi...
Kolay Saç Uzaması İçin Kesim: 25,26,27 Ocak
Yıpranmış Saçlara Bakım:25,26,27 Ocak
Saç Boyama İşlemi İçin:25,26,27,28,29 Ocak
Spora Başlama :8,9,10,16,25,26,27 Ocak
Kaş Bakımı: 25,26,27 Ocak
Detoks İşlemi:10,11,12,23,25,26,27 Ocak
Evde Tamirat- Tadilat İçin Uygun Günler:8,9,25,26,27 Ocak
Ev Temizliği:4,5,6,7,9,12,13,21,27,30,31 Ocak
Diyete Başlama: 4,5,6,27,28,29,30,31 Ocak
Ameliyat:4,5,6,7,8,9,10,1128,29,30,31 Ocak
Epilasyon:4,5,10,11 30,31 Ocak
Sözleşme İmzalama, Evlilik İçin Uygun Tarihler: 4,5,8,9,16,21,30,31 Ocak
Diş Operasyonları: 4,5,6,7,829,30,31 Ocak
Nasır Ve Siğil Tedavisi: 4,5,6 Ocak
Yıpranmış Ve Dökülen Saçlara Bakım: 10,11,24 Ocak
Saç Boyama İçin İdeal Günler: 10,11,16,17,18,19,20 Ocak
Manikür, Pedikür İşlemeleri İçin Uygun Zaman: 10,11 Ocak
Rahatlatıcı Masaj:10,11,21,22 Ocak
Cilt Yenileyici Maske: 10,11,16,17 Ocak
Hukuksal Sorunların Çözümü: 8 Ocak
Varis Tedavisi İçin Uygun Günler: 10,11 Ocak
Gayrimenkul Alım Satım İçin Uygun Günler: 10,11,16 Ocak
Ayak Ve Refleksoloji Masajı: 14,15 Ocak
Küslükleri Bitirmek İçin Uygun Günler: 14 Ocak
Kaş Bakımı İçin Uygun Günler: 16,17 Ocak
Bütçe Planlama İçin Uygun Günler: 18,19,20 Ocak
İş Tanıtımı Yapma, İş Başvurusunda Bulunma İçin Uygun Günler: 21,22 Ocak