O tarihleri sakın kaçırmayın! Ocak ayı astrolojik takvimi belli oldu! Plan yapmadan önce mutlaka bilmelisiniz

Yeni yılın ilk ayının gelmesi ile beraber her ay için özel olarak hazırlanan astolojik takvim merak edildi. Bu takvime göre saç kesimi, işe başlama, ameliyat, diyete başlama ve spora başlama gibi önemli işlerinizi yapabilir ve daha etkili sonuçlar alabilirsiniz. İşte 2024 Ocak ayı astrolojik takvimi...

2024 OCAK AYI ASTOLOJİK TAKVİMİ!

Kolay Saç Uzaması İçin Kesim: 25,26,27 Ocak

Yıpranmış Saçlara Bakım:25,26,27 Ocak

Saç Boyama İşlemi İçin:25,26,27,28,29 Ocak

Spora Başlama :8,9,10,16,25,26,27 Ocak

Kaş Bakımı: 25,26,27 Ocak

Detoks İşlemi:10,11,12,23,25,26,27 Ocak

Evde Tamirat- Tadilat İçin Uygun Günler:8,9,25,26,27 Ocak

Ev Temizliği:4,5,6,7,9,12,13,21,27,30,31 Ocak

Diyete Başlama: 4,5,6,27,28,29,30,31 Ocak

Ameliyat:4,5,6,7,8,9,10,1128,29,30,31 Ocak

Epilasyon:4,5,10,11 30,31 Ocak

Sözleşme İmzalama, Evlilik İçin Uygun Tarihler: 4,5,8,9,16,21,30,31 Ocak

Diş Operasyonları: 4,5,6,7,829,30,31 Ocak

Nasır Ve Siğil Tedavisi: 4,5,6 Ocak

Yıpranmış Ve Dökülen Saçlara Bakım: 10,11,24 Ocak

Saç Boyama İçin İdeal Günler: 10,11,16,17,18,19,20 Ocak

Manikür, Pedikür İşlemeleri İçin Uygun Zaman: 10,11 Ocak

Rahatlatıcı Masaj:10,11,21,22 Ocak

Cilt Yenileyici Maske: 10,11,16,17 Ocak

Hukuksal Sorunların Çözümü: 8 Ocak

Varis Tedavisi İçin Uygun Günler: 10,11 Ocak

Gayrimenkul Alım Satım İçin Uygun Günler: 10,11,16 Ocak

Ayak Ve Refleksoloji Masajı: 14,15 Ocak

Küslükleri Bitirmek İçin Uygun Günler: 14 Ocak

Kaş Bakımı İçin Uygun Günler: 16,17 Ocak

Bütçe Planlama İçin Uygun Günler: 18,19,20 Ocak

İş Tanıtımı Yapma, İş Başvurusunda Bulunma İçin Uygun Günler: 21,22 Ocak



