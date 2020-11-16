O ülke karantinaya girdi doktorlar önerdi: Mastürbasyon yapın

Evde kalmak koronavirüsten korumaya yardımcı olmanın yanı sıra, sizi başka açılardan da sağlıklı tutabilir.

Hormon terapisinde uzman olan Dr Jennifer Landam, vücudunuzun doğal savunma güçlerini güçlendirmek için tam da ihtiyacınız olan şey öz sevgiye düşkünlük olabileceğini öne sürüyor. Landam, 'Mastürbasyonun bağışıklık sisteminizi güçlendirdiği ve beyaz kan hücresi sayınızı artırdığı bilinmektedir bu da vücuttaki enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olur' diyor.

BİLİMSEL OLARAK DA DOĞRULANDI

Dr Landom'un görüşleri, orgazmın beyaz kan hücresi sayımı üzerindeki etkilerine yakından bakan Almanya'daki Essen Üniversite Kliniğinde Tıbbi Psikoloji Bölümü tarafından yürütülen küçük bir araştırmaya da yansıdı. Araştırmaya katılan gönüllülerin ilginç sonuçları, bilimsel olarak ortaya kondu. Sonuçlar netti. Buna göre, cinsel uyarılma ve orgazmın beyaz kan hücrelerinin sayısını artırdığı ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği doğrulandı.

DAHA İYİ UYUMAYI SAĞLIYOR

Bundan daha fazlası, orgazm genel olarak rahatlamanıza ve daha iyi uyumanıza yardımcı olur. Daha fazla uyku, vücudunuzun iyileşmesi için daha fazla zaman demektir.

Ayrıca, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, cinsel uyarılmanın kalp atış hızını artırdığını ve orgazm sırasında dakikada atım sayısının zirveye ulaştığı belirtiliyor.



