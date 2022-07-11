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O ülke şokta! Araç kalabalığın arasına daldı

11.07.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin’in Mendoza eyaletinde, tiyatro için sıra bekleyenler kişilerin arasına araç daldı. Olayda 3’ü ağır toplam 23 kişi yaralandı. Dehşet anları güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. İşte haberin detayları...

Arjantin’de tiyatro gösterisi için kaldırımda sıra bekleyenlerin arasına aracın dalması sonucu 3’ü ağır 23 kişi yaralandı.

Arjantin’in Mendoza eyaletinde yer alan Godoy Cruz kentinde bulunan Plaza Tiyatrosu önünde sıra bekleyen seyircilerin arasına otomobil daldı.

23 KİŞİ YARALANDI

Kazada 3’ü ağır toplam 23 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen kaza anına ait görüntülerde ise, aracın geri geri hızla kaldırımdakilerin arasına daldığı ve tiyatronun içerisine daldığı görüldü.

Aracın sürücüsünün engelli bir kişi olduğu belirtilerek, sürücünün gazla frenin yerini karıştırdığı üzerinde duruluyor. Plaza Tiyatrosu’ndaki oyunlar ise çarşamba gününe kadar askıya alındığı açıklandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin
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