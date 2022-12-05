HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. O ülkede devreye girdi! Trafikte hız yapanlar yandı: Araçlarına el konulup açık artırmada satılacak

O ülkede devreye girdi! Trafikte hız yapanlar yandı: Araçlarına el konulup açık artırmada satılacak

05.12.2022 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avusturya'da dikkat çeken bir uygulama devreye sokuldu. Ülkede, trafikte aşırı hız yapanlar artık bunu bir kez daha düşünecek. Yeni yasa tasarısına göre, şehir içi ve dışında belirlenen hız sınırlarını aşan kişilere yönelik polis, olay yerinde söz konusu kişinin aracını bağlayacak ve durumu mahkemeye taşıyacak. Öte yandan eğer hız sınırı çok aşırı oranda aşılmışsa, sürücünün aracına el konulup açık artırmada satılacak. İşte haberin detayları...

O ülkede devreye girdi! Trafikte hız yapanlar yandı: Araçlarına el konulup açık artırmada satılacak

Avusturya Çevre, Enerji ve Ulaştırma Bakanı Leonore Gewessler, aşırı hız yapan şoförlerin çevreleri için ciddi oranda tehlike oluşturduğunu, bu kişilerin araçlarına el konulacağını söyledi.

Gewessler, düzenlenen basın toplantısında, trafikte aşırı hız yapanlara yönelik hazırlanan yeni yasa tasarısını kamuoyuyla paylaştı.

Trafik cezası alan herkesi ilgilendiriyor! Trafik cezası alan herkesi ilgilendiriyor!

HIZ YAPANLAR BİR KEZ DAHA DÜŞÜNECEK

Bakan Gewessler, aşırı hızlı araç kullananların çevreleri için ciddi oranda tehlike oluşturulduklarını, söz konusu şahıslardan "suç unsurunu (araç)" alacaklarını söyledi.

k1

Hız yapanların trafikte kontrolü tamamen kaybettiklerini, bu nedenle ölümcül kazalara yol açabildiklerini kaydeden Gewessler, yılda 450-500 sürücünün trafikte aşırı hız yaptığının tespit edildiğini ifade etti.

ARAÇLARI BAĞLANACAK

Yeni yasa tasarısına göre, şehir içi ve dışında belirlenen hız sınırlarını aşan kişilere yönelik polis olay yerinde söz konusu kişinin aracını bağlayacak ve durumu mahkemeye taşıyacak. Mahkeme, şahsın hız sınırını ne kadar ve ne sıklıkla aştığını göz önünde bulundurarak karar verecek.

K2

Eğer sürücü şehir içinde saatte 80 kilometre, şehir dışında saatte 90 kilometre hızla yakalanmışsa aracına geçici el konulacak.

Ancak eğer hız sınırı çok aşırı oranda aşılmışsa, örneğin sürücü şehir içinde saatte 120, şehir dışında saatte 220 kilometre hızla yakalanmışsa, aracına el konulup açık artırmada satılacak. Elde edilen gelir yerel ve merkezi birimler arasında paylaştırılacak. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bu golü konuşuyor! Paylaşılan video binlerce beğeni aldıSosyal medya bu golü konuşuyor! Paylaşılan video binlerce beğeni aldı
Ortalık toz duman oldu! Şanlurfa'da panik anları: Yaralılar varOrtalık toz duman oldu! Şanlurfa'da panik anları: Yaralılar var
Kornalara basa basa isyan ettiler! "İmamoğlu beyefendi diyor ki..."Kornalara basa basa isyan ettiler! "İmamoğlu beyefendi diyor ki..."
Anahtar Kelimeler:
Avusturya hız

En Çok Okunan Haberler

Zincir marketlerle ilgili çok konuşulacak 'yasak' talebi

Zincir marketlerle ilgili çok konuşulacak 'yasak' talebi

Petrol piyasası böylesini görmedi… ‘Önce 100 dolar üzerini görecek sonra da…’

Petrol piyasası böylesini görmedi… ‘Önce 100 dolar üzerini görecek sonra da…’

Bahçeli'den flaş açıklama: Bana sorulursa tercihim...

Bahçeli'den flaş açıklama: Bana sorulursa tercihim...

Meclis'te gergin anlar! 'Çocuk gibi ağlamayın arkadaşlar'

Meclis'te gergin anlar! 'Çocuk gibi ağlamayın arkadaşlar'

Bursa’da 380 bin voltla gelen ölüm! Uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı…

Bursa’da 380 bin voltla gelen ölüm! Uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı…

Attığı tweet tepkilere yol açmıştı... Necmettin Batırel özür diledi

Attığı tweet tepkilere yol açmıştı... Necmettin Batırel özür diledi

İlginizi Çekebilir

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.