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O ülkede kızamık salgını alarmı! Vaka sayısı 35'e yükseldi

10.11.2022 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs ve maymun çiçeği virüsü dünya gündeminde hala yerini korurken bu kez de kızamık salgını haberi endişeye neden oldu. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kızamık salgının nedeniyle 35 vakanın tespit edildiği bildirildi. Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, kızamık vakalarının daha çok 5 ila 9 yaş aralığında görüldüğü ifade edildi.

O ülkede kızamık salgını alarmı! Vaka sayısı 35'e yükseldi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kızamık salgınında vaka sayısının 35'e yükseldiği bildirildi.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden (NICD) yapılan açıklamada, Limpopo eyaletinde 8-9 Kasım tarihlerinde 14 yeni kızamık vakası tespit edildiği, böylece toplam vaka sayısının 35'e yükseldiği belirtildi.

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Açıklamada, kızamık vakalarının daha çok 5 ila 9 yaş aralığında görüldüğü ifade edilerek şimdiye kadar bölgede kızamık nedeniyle ölüm veya ciddi komplikasyon kaydedilmediği bilgisi paylaşıldı.

NICD, ekim ayında Limpopo eyaletinin iki nahiyesinde bölgesel kızamık salgını ilan etmişti. Ayrıca bu bölgelerde çocuklara yönelik kızamık aşısı kampanyası başlatılmıştı.

Afrika'nın farklı bölgelerinde görülen kızamık salgını nedeniyle bu yılın başından beri başta Nijerya ve Zimbabve olmak üzere farklı ülkelerden farklı yaşlarda yüzlerce çocuk hayatını kaybetti. (AA)

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kızamık Güney Afrika Cumhuriyeti salgın

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