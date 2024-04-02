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O ülkede sel felaketi! 20 bölgede acil durum ilan edildi, 16 bin kişi tahliye ediliyor!

02.04.2024 12:06
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Kazakistan'da havaların ısınmasıyla birlikte eriyen kar kütleleri sele dönüştü. Sel felaketi yüzünden 20 bölgede acil durum ilan edilirken, 6 bini çocuk 16 bin kişinin sel bölgelerinden tahliye edildiği ifade ediliyor.

O ülkede sel felaketi! 20 bölgede acil durum ilan edildi, 16 bin kişi tahliye ediliyor!

Kazakistan’ın batı, kuzey ve doğu bölgelerinde havaların ısınmasıyla eriyen kar ve etkili olan yağışlar sonucu meydana gelen sel etkisini sürdürüyor. Selin etkilediği bölgelerde ise tahliye çalışmaları devam ediyor. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin batı kesimlerinde su seviyesinde küçük bir gerileme olduğu, merkez, kuzey ve doğu kesimlerde ise nehirdeki su seviyesinde yoğun bir artış gözlemlendiği aktarıldı. Açıklamada, 5 bölgede selin etkisinin sürdüğü, 20 bölgede acil durum ilan edildiği belirtildi.

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16 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Aktöbe, Batı Kazakistan ve Kostanay bölgelerinde kötü şartlar devam ediyor. Bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Sel süreci boyunca 16 bine yakın kişi tahliye edildi, bunların 6 binini çocuklar oluşturuyor” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, acil durum bölgelerinde gönüllülerin halka gerekli desteği sağlama, baraj ve nehirlerdeki su seviyesini izleme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığının paylaştığı görüntülerde tahliye çalışmalarında helikopterlerin kullanıldığı, insanların yanı sıra mahsur kalan evcil hayvanların da kurtarıldığı görüldü.

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Ülkede havaların ısınmasıyla yağan karın erimesi ve etkili olan yağışlar 21 Mart’ta sele yol açmıştı.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sel Kazakistan felaket
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