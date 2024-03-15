O ülkede soğuk hava nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti! Eksi 30 dereceye kadar düştü

Afganistan’ın bazı kesimlerinde son haftalarda dondurucu soğuk, yağmur ve yoğun kar yağışı etkili olurken, sıcaklıklar eksi 30 santigrat dereceye kadar düştü.

Afganistan Ulusal Afet Kurumu Sözcüsü Janan Saeq yaptığı açıklamada, ülkede son 3 hafta içinde yoğun kar, şiddetli yağış ve dondurucu soğuk nedeniyle 60 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Saeq, "Bu dönemde bin 600’den fazla ev kısmen veya tamamen yıkıldı, 177 binden fazla büyükbaş hayvan soğuk hava nedeniyle telef oldu" ifadelerini kullandı.

Saeq, Ulusal Afet Kurumunun ve uluslararası kuruluşların iş birliğiyle ülkenin farklı yerlerinde 22 bin 400’den fazla aileye gıda, ihtiyaç malzemesi ve nakit yardımı sağlandığını belirtti. (İHA)



Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





