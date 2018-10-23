O uydulardan ilk fotoğraf geldi!

NASA, "MarCO-A" ve "MarCO-B" adları verilen evrak çantası büyüklüğündeki ikiz uyduların 3 Ekim'de çektiği fotoğrafı internet sitesinde yayımladı.
MarCO-B'nin üzerinde bulunan geniş açı kamera tarafından çekilen fotoğrafta yaklaşık 12,8 milyon kilometre uzaklıktaki Kızıl Gezegen nokta olarak seçiliyor.
Fotoğraf yeni nesil mini uyduların tespit ettiği ilk Mars imajı oldu.
CubeStat uyduları NASA'nın ABD'nin California eyaletindeki Jet İtki Laboratuvarı tarafından yürütülen MarCO misyonu kapsamında 5 Mayıs'ta uzaya yollanmıştı.
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