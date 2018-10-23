HABER

O uydulardan ilk fotoğraf geldi!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.10.2018 14:14 | Son Güncelleme

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Mars keşif misyonu Mars Cube One (MarCO) kapsamında uzaya yolladığı CubeStat uyduları, uzayda çektikleri ilk Mars fotoğrafını Dünya'ya yolladı.

O uydulardan ilk fotoğraf geldi!

NASA, "MarCO-A" ve "MarCO-B" adları verilen evrak çantası büyüklüğündeki ikiz uyduların 3 Ekim'de çektiği fotoğrafı internet sitesinde yayımladı.

PIA22742-226-640x350

MarCO-B'nin üzerinde bulunan geniş açı kamera tarafından çekilen fotoğrafta yaklaşık 12,8 milyon kilometre uzaklıktaki Kızıl Gezegen nokta olarak seçiliyor.

Fotoğraf yeni nesil mini uyduların tespit ettiği ilk Mars imajı oldu.

CubeStat uyduları NASA'nın ABD'nin California eyaletindeki Jet İtki Laboratuvarı tarafından yürütülen MarCO misyonu kapsamında 5 Mayıs'ta uzaya yollanmıştı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Trump meydan okudu: Nükleer cephaneliğimizi genişleteceğizTrump meydan okudu: Nükleer cephaneliğimizi genişleteceğiz
'Dünyanın en etkili müslüman lideri Erdoğan''Dünyanın en etkili müslüman lideri Erdoğan'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uydu Mars ilk fotoğraf Cubestat Cube One Marco

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polis adaylarına bekaret testi tepki çekti

Polis adaylarına bekaret testi tepki çekti

Trump meydan okudu: Nükleer cephaneliğimizi genişleteceğiz

Trump meydan okudu: Nükleer cephaneliğimizi genişleteceğiz

'Dünyanın en etkili müslüman lideri Erdoğan'

'Dünyanın en etkili müslüman lideri Erdoğan'

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

Dünyanın en iyi korunmuş eski gemi kalıntısı Karadeniz'de bulundu

Dünyanın en iyi korunmuş eski gemi kalıntısı Karadeniz'de bulundu

Bu kez sahildekileri hedef aldılar!

Bu kez sahildekileri hedef aldılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.