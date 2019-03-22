OAC yönetimi barış sürecinin ilerleyişinden memnun

Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) yönetiminin, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da OAC'deki silahlı gruplarla daha kapsayıcı bir hükümetin kurulmasına ilişkin varılan anlaşmadan memnun olduğu bildirildi.

İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Ange-Maxime Kazagui, basına yaptığı açıklamada, OAC'deki 14 silahlı grubun temsilcilerinin de yer aldığı, hafta içindeki söz konusu görüşmelere katılan Başbakan Firmin Ngrebada'nın kaydedilen ilerlemeden memnun olduğunu dile getirdi.

Tarafların, Addis Ababa'daki görüşmelerde, OAC'de yeni kapsayıcı bir hükümet kurulması için anlaşmaya vardığını hatırlatan Kazagui, hükümete bu anlaşmaya göre bir yol haritası belirleyip hayata geçirmesi için zaman tanınması gerektiğini kaydetti.

Kazagui, sürdürülebilir barış için hükümetin atacağı adımların birçok etaptan oluştuğunu, uzun zaman alacak bu sürece tarafların katkı sağlamakta ısrarcı olması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, 25 Mart'a kadar yapılacak değişiklikle OAC hükümeti daha kapsayıcı hale getirilecek.

Anlaşma uyarınca, yeni hükümette bakanlıklardan bazıları silahlı gruplar tarafından belirlenecek.